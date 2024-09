紫外線ダメージから肌を守る！ハーバー研究所『アロマハンドセラムセット』

ハーバー研究所は、天然精油※1を配合した5種類のハンド用美容液『アロマハンドセラムセット』を、2024年11月19日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『アロマハンドセラムセット』

商品名 :アロマハンドセラムセット

容量・価格:30g×5本セット/2,970円(税込)

商品特徴 :◎潤い・ハリアップ成分としてプロテオグリカン※2、

ブドウつるエキス、スクワランを配合。

潤いをキープし、ふっくらハリのある手肌に。

◎しっかりうるおうのに、べたつかずさらっとした使い心地。

◎気分で選べる5種のアロマ。

『アロマハンドセラムセット』は、潤い・ハリアップ成分としてプロテオグリカン※2、ブドウつるエキス、スクワランを配合。

冬の乾燥や春先の紫外線ダメージから肌を守り、ふっくらとした手元に整えます。

リフレッシュ、リラックスなど、気分に合わせて選べる華やかな5種のアロマがたのしめます。

華やかなセット箱入りでギフトとしてもおすすめです。

<ミント 爽やかな清涼感のある香り>

<シトラス リフレッシュする香り>

<ローズ 明るく華やかな香り>

<ラベンダー 心を解きほぐす香り>

<イランイラン オリエンタルで濃厚な香り>

使用方法 :適量を手に取り、指先など乾燥の気になる箇所にお使いください。

※なくなり次第終了となります。

※1 ハッカ:ハッカ葉油 シトラス:オレンジ油、レモン果皮油、レモングラス油、ライム油 ローズ:ダマスクバラ花油 ラベンダー:ラベンダー油 イランイラン:イランイラン花油

※2 水溶性プロテオグリカン

