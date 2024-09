特別装飾も！東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザ「Peanuts Celebrating 75years」

ソニー・クリエイティブプロダクツは、東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザに2024年9月20日(金)から10月3日(木)までPEANUTS75周年をテーマとしたスヌーピータウンショップの期間限定ショップをオープン!

Peanuts Celebrating 75years

会期: 2024年9月20日(金)〜10月3日(木)

場所: 東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザ

時間: 10:00〜20:30 最終日のみ18:00終了

URL : https://town.snoopy.co.jp/item/original/75th2024_tokyo.html

スヌーピーに囲まれた東京駅一番街で、PEANUTSコミック誕生75周年テーマの期間限定ショップにてお買い物を楽しめます。

ソニー・クリエイティブプロダクツは、東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザに2024年9月20日(金)から10月3日(木)までPEANUTS75周年をテーマとしたスヌーピータウンショップの期間限定ショップをオープン。

PEANUTSは2025年10月2日(木)に75周年を迎えます。

2024年10月2日(水)から2026年10月2日(金)までをアニバーサリー期間として設定し、約2年間をかけて75周年をお祝いしていきます。

そのお祝いのスタートとなるイベントが東京駅にて開始します。

【東京駅一番街にPEANUTSの特別装飾が登場!】

また、期間中の東京駅一番街にはPEANUTS75周年をお祝いする特別装飾が登場します。

東京駅八重洲地下中央改札から限定ショップが開催されるいちばんプラザまでの通路の壁や柱には、パーティーの準備をしているピーナッツ・ギャングが描かれ、駅利用者や観光客で賑わう東京駅の地下がPEANUTS一色に染まります。

【限定デザインのスマホ壁紙も登場】

さらに、期間中は特別装飾内にある二次元コードから限定デザインのスマホ壁紙がダウンロードできるスペシャル企画も行います。

壁紙は日にちや時間帯によって設定された5種類が用意されています。

また、PEANUTSコミック連載開始日でアニバーサリー期間のスタートとなる2024年10月2日(水)には、その日だけの特別なデザインの壁紙がダウンロードできます。

75周年期間限定ショップ 商品イメージ

【PEANUTS 75周年について】

しあわせは…75年。

1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。

以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。

芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。

そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

