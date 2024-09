【State of Play】9月25日7時~ 放送

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、配信番組「State of Play」を9月25日7時より配信開始した。

今回の「State of Play」では、「モンスターハンターワイルズ」の発売日が公開されたほか、「Ghost of Tsushima」の最新作「Ghost of Yotei」などが発表された。また、「真・三國無双 ORIGINS」の発売日や「フォートナイト」仕様のDualSenseコントローラー、その他既存タイトルの新情報などが発表された。

【State of Play | September 24, 2024】