【State of Play】9月25日7時~ 放送

配信番組「State of Play」にて、有料サービス「PlayStation Plus」加入者向けの10月フリープレイ、クラシックカタログのタイトルを発表した。

フリープレイでは「うたわれるもの 散るゆく者への子守歌」、「ドキドキ文芸部プラス」、「2K24」がラインナップし、10月1日より配信を予定している。

クラシックカタログでは「ディノクライシス」、「ケイン・ザ・バンパイア」が登場。また、「The Last of Us」の日に合わせて、ゲームカタログに「The Last of Us Part 1」が9月26日に配信を予定している。

【State of Play | September 24, 2024】