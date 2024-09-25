＜朝鮮日報＞尹大統領と与党執行部が夕食会 党代表、大統領との会談を再要請



＜東亜日報＞尹大統領と与党執行部が夕食会 医学部増員問題も大統領夫人疑惑も触れず



＜中央日報＞年老いる自営業者、老舗食堂の物語 ６７歳が商売をやめ７２歳が引き継ぐ



＜ハンギョレ＞最高検の捜査審議委 「尹大統領夫人の高級バッグ受け取り」大統領職務との関連性認定



＜京郷新聞＞米大統領選 超接戦「ベルト地帯の戦い」…ペンシルバニアが勝敗のカギ



＜毎日経済＞ハクサイ価格急騰も、拙速な対策も…また繰り返し 根本的対策必要



＜韓国経済＞現代自動車 ＥＶバッテリーを自社生産へ

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