２５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ファマライズ<2796>，大光<3160>，ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976>

※東証グロース上場：ＲＯＸＸ<241A>

※福証Ｑボード上場：リプライオリティ<242A>



出所：MINKABU PRESS