¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×½é¥È¥Ã¥× ºò´üºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤òÁÀ¤Ã¤¿ÃË¤ÎµÕÅ¾¥·¡¼¥ó¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¶¯ÌÌ¤ÎÃË¤¬É½¾ð¤òÊø¤·¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×9·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÊRMU¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£Á°²ó¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Îº£´ü½é¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¾¥öÀ¥¤ÎÎÏ¶¯¤¤µÕÅ¾¥·¡¼¥ó
¡¡Á°²ó¤ÎÅÐÈÄ»þ¤Ï¡¢Æî2¶É¤Ë¿ÆÇÜËþ¡¦2Ëü4000ÅÀ¤ò¥Ä¥â¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë·þ¤é¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï2Ãå¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¾¾¥öÀ¥¡¢BEAST X¡¦±îÀî¿¿¼÷¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«¶É¡£Åì1¶É¤Ç¤Ï¿ð¸¶¤¬Ëþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡¢Åì2¶É¤Ç¤Ï±îÀî¤¬¾¾¥öÀ¥¤«¤é3900ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³¤ÎÎ®¶É¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî1¶É¡¢¾¾¥öÀ¥¤ÏÆâÀî¤«¤éÆî¡¦â¤¡¦º®°ì¿§¤ÎËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¿ð¸¶¤È2300ÅÀº¹¤Î2ÃåÌÜ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÆÈÖ¤ÎÆî3¶É¤À¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Î¿ð¸¶¤¬Ìò¤Ê¤·¤Î¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ë¹½¤¨¤ëÃæ¡¢¾¾¥öÀ¥¤Ï1¡¦4ÅûÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¡£¤³¤ì¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢Î¢¥É¥é¤¬1¤Ä¾è¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Î¢¥É¥é¤Î6000ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£Æî3¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢6½äÌÜ¤Ç¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤«¤é½Ö»þ¤Ë¼·ÂÐ»Ò¤Î¤ß¤Î2400ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò´°À®¡£Æî3¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤â¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Î¢¥É¥é¤Î7800ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¬¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÆâÀî¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌò¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌò¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÊü½Æ¤·¤Æ¤âÇÜËþ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅª³Î¤ÊÆÉ¤ß¤Çº¹¤·¹þ¤ß¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£´ü½é¾¡Íø¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥×¥é¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£º£´ü¡¢¾¾¥öÀ¥¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥È¥Ã¥×¤òìÅÍß¤Ë¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²ÃÅÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊËã¿ý¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö2ÀïÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢É÷ÎÓ²Ð»³¤È¤·¤Æ¤â¤è¤¦¤ä¤¯1¾¡¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÆÍÇË¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÃÏ¹ö¤ò¸«¤¿ÃË¤ÎµÕ½±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÊRMU¡Ë3Ëü8900ÅÀ¡¿¡Ü58.9
2Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü5700ÅÀ¡¿¡Ü5.7
3Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü1100ÅÀ¡¿¢¥18.9
4Ãå¡¡BEAST X¡¦±îÀî¿¿¼÷¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü4300ÅÀ¡¿¢¥45.7
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë