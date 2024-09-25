　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の3万7630円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40334.94円　　ボリンジャーバンド3σ
39360.50円　　ボリンジャーバンド2σ
38386.05円　　ボリンジャーバンド1σ
38247.20円　　75日移動平均
37940.59円　　24日日経平均株価現物終値
37635.25円　　200日移動平均
37630.00円　　25日夜間取引終値
37411.60円　　25日移動平均
37210.00円　　5日移動平均
37130.00円　　一目均衡表・基準線
36835.00円　　一目均衡表・転換線
36437.15円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35535.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35462.70円　　ボリンジャーバンド2σ
34488.26円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース