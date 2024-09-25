日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の3万7630円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40334.94円 ボリンジャーバンド3σ
39360.50円 ボリンジャーバンド2σ
38386.05円 ボリンジャーバンド1σ
38247.20円 75日移動平均
37940.59円 24日日経平均株価現物終値
37635.25円 200日移動平均
37630.00円 25日夜間取引終値
37411.60円 25日移動平均
37210.00円 5日移動平均
37130.00円 一目均衡表・基準線
36835.00円 一目均衡表・転換線
36437.15円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35462.70円 ボリンジャーバンド2σ
34488.26円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40334.94円 ボリンジャーバンド3σ
39360.50円 ボリンジャーバンド2σ
38386.05円 ボリンジャーバンド1σ
38247.20円 75日移動平均
37940.59円 24日日経平均株価現物終値
37635.25円 200日移動平均
37630.00円 25日夜間取引終値
37411.60円 25日移動平均
37210.00円 5日移動平均
37130.00円 一目均衡表・基準線
36835.00円 一目均衡表・転換線
36437.15円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35462.70円 ボリンジャーバンド2σ
34488.26円 ボリンジャーバンド3σ
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