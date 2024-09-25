¥É·³Àï¤Ë½Ð¸½¡ÄÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤ËXÃíÌÜ¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡ÂçÃ«ÃÆÌÜ·â¤Ë¾×·â¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×
µ×½»¾®½Õ¤µ¤ó¤¬¥É·³´ÑÀï¤òÊó¹ð¡ÄÂçÃ«ÃÆ¤Ë¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëµ×½»¾®½Õ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤òÀ¸´ÑÀï¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¡ÈÌÜ·â¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¿¡£
¡¡µ×½»¤µ¤ó¤Ï23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ËÇØÈÖ¹æ17¤ÎÂçÃ«¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÂçÃ«¤ä¡Ö50/50¡×µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖLA¤ÎÌÜÅª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡Ìîµå´ÑÀï¤Ê¤ó¤Æ¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡©¡¡¤Ç¤·¤¿¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤ß¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡¡Ìîµå¹¥¤¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ªÅÚ»º¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È³¨Ê¸»úÆþ¤ê¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¡ÈÌÜ·â¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ¶¥«¥ï¥æ¥¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß31ºÐ¤Îµ×½»¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¡£2009Ç¯¤Ë¥â¡¼Ì¼¡£Â´¶È¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë