¥ª¥ê¡¦T¡½²¬ÅÄ¤ÏµÁÍý·ø¤¤ÃË¡¡·ëº§¼°¤Ë¾®³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¾·ÂÔ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡½9À¾Éð¡Ê2024Ç¯9·î24Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Û·ù¤ÊÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡£9·îË¿Æü¡£T¡½²¬ÅÄ¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö·ù¤ÊÃÎ¤é¤»¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦»ä¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤Î¼ç¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤À¼¤ÇÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡T¡½²¬ÅÄ¤ò¼èºà¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«2Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ã´Åö¤òÎ¥¤ì¤¿12Ç¯°Ê¹ß¤âËèÇ¯¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Á°Æü¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡£ÅöÁ³¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£µÁÍý·ø¤¯¡¢Î§µÁ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡15Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï·ëº§¼°¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£ÈäÏª±ã¤ÎÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¢Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤òÆÀ¤Æ¤â¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´ÖÀ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ø¶ì¤·¤¤ÀÊ¤Ç¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÈäÏª±ã¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ìë¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤Ë¤âµ¤¸¯¤¤¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÊÁ¤Ë¤Û¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï´è¸Ç¼Ô¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¼ò¤Ï°û¤Þ¤º¡¢³°¿©Àè¤Ç¤ÏÍÈ¤²Êª¤Ë¤Ï°ìÀÚ¼ê¤òÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñ¿©¸å¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖËÍ¡¢¼Ö¤Ê¤ó¤ÇÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¿ô²ó¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿´Í¥¤·¤Ï²Â®¤ÎÂçË¤¡£·çÅÀ¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
¡¡¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤ºÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦14Ç¯Á°¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æü²Ý¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤Î±Æ¶Á¤ÈÊáµå»þ¤Î¾×·â¤Ç±¦¼ê¿Í¤µ¤·»Ø¤Ï¤¤¤Ä¤â¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¡È¿¦¶ÈÉÂ¡É¤ÏÌþ¤¨¡¢¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿»Ø¤ò¸«¤Æ°úÂà¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅØÎÏ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤È¡¢¿Í´ÖÀ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¾Ð´é¤Ïº£¸å¤â»ä¤Îµ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê10¡Á11Ç¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ã´Åö¡¦»³ËÜ¡¡¹ÀÇ·¡Ë