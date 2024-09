リバプールで2年目を迎えた遠藤航は、アルネ・スロット新監督の下で序列が低下。ここまで公式戦6試合のうちピッチに立ったのはわずか2回で、ともに後半アディショナルタイムからの出場だった。そして、21日のボーンマス戦(3−0)では、ついにベンチメンバーからも外される危機に陥っている。ただ、25日に行なわれるウェストハムとのカラバオカップ3回戦では、ターンオーバーで先発のチャンスが巡ってくるかもしれない。リバプールの専門サイト『THIS IS ANFIELD』は、ウェストハム戦の予想スタメンに遠藤を入れ、「初先発しても驚きではない」と伝えている。それでも、状況は楽観できない。リバプールの専門メディア『EMPIRE OF THE KOP』は「(ボーンマス戦で)アルネ・スロット監督がベンチ入りさせたMFがカーティス・ジョーンズ一人だけだったのは、非常に示唆的だった。彼はエンドウを控えとしてベンチにすら入れないのを選んだ」とし、こう続けている。

「10番を務めるハーベイ・エリオット以外のセントラルMFに負傷者がいないにもかかわらず、スロット監督は9人の交代要員のうちMFを1人だけしか指名しなかった。スロット監督は日本代表キャプテンを評価しておらず、モートンを定期的に起用するつもりはないと明確にした」同メディアは「確かに、この2人はリーグカップのウェストハム戦に出場するかもしれないが、彼らのパフォーマンスにかかわらず、週末のウルブス戦ではスタメンから外れるだろう」と見解を示している。アピールをしても、先発を維持するのは難しいと考えているようだ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部