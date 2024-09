英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから特別に一部を抜粋して紹介する。

『5分間英単語』のエクササイズに挑戦!

上下の文の空所に共通して入る語を答えてください。

[Q1]

Just because you've ( ) some weight doesn't necessarily mean you have to go on a diet.

体重が増えたからといって、必ずしもダイエットをする必要はない。​

In 1996, the Taliban ( ) control of most of Afghanistan.

1996年、タリバンがアフガニスタンの大部分を支配した。

[Q2]

They have vowed to take ( ) action against racism.

彼らは人種差別に対して断固とした行動を取ることを誓った。

Their mattresses come in three levels: soft, medium or ( ).

マットレスは「やわらかい、ふつう、かたい」の3段階から選べる。

[Q3]

John is terrible ( ) soccer, but he loves it.

ジョンはサッカーが下手だけど、大好きなんだ。

I reached the summit ( ) long last.

私はついに頂上にたどり着いた。

正解は…

エクササイズの正解はこちらです。いくつわかりましたか?

[Q1] gained

Just because you've gained some weight doesn't necessarily mean you have to go on a diet.

体重が増えたからといって、必ずしもダイエットをする必要はない。

In 1996, the Taliban gained control of most of Afghanistan.

1996年、タリバンがアフガニスタンの大部分を支配した。

>>>関連記事を読む:「スキルを身につける」を英語でどう言う?

[Q2] firm

They have vowed to take firm action against racism.

彼らは人種差別に対して断固とした行動を取ることを誓った。

Their mattresses come in three levels: soft, medium or firm.

マットレスは「やわらかい、ふつう、かたい」の3段階から選べる。

>>>関連記事を読む:「堅苦しい」を英語でどう言う?

[Q3] at

John is terrible at soccer, but he loves it.

ジョンはサッカーが下手だけど、大好きなんだ。

>>>関連記事を読む:「そのレストラン、ひどかったよ」英語でどう言う?

I reached the summit at long last.

私はついに頂上にたどり着いた。

>>>関連記事を読む:「ついに」を英語でどう言う? 知っておくと便利な5つの表現を例文とともに解説

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)