Ado¡ßAyase¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡ª¡¡ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ö¥°¥Ã¤È¶»¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÊÆÁÒÎÃ»Ò¼ç±é¤Î¿Íµ¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢Ado¤Î¿·¶Ê¡ÖEpisode X¡×¤Ë·èÄê¡£Ado¤È¥Ü¥«¥íP¡¿¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëAyase¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌ¤ÃÎ»Ò¡ÊÊÆÁÒ¡Ë¤ËºÇÂç¤ÎÅ¨¡áÅ·ºÍÁÐ»Ò¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ª¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2012Ç¯10·î¤è¤ê7¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÏ¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡£¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥Ï¥±¥ó¤Î³°²Ê°å¡ÉÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥À¡¼¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¸É¹â¤ÎÌ¤ÃÎ»Ò¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤È¤Ï¡©¡¡¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¼¥í¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÊÆÁÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÄÃæ·½¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢±óÆ£·û°ì¡¢´ßÉô°ìÆÁ¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤é¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢°½Ìî¹ä¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ò¥É¥é¥Þ¤«¤éÂ³Åê¤È¤Ê¤ë²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ayase¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖEpisode X¡×¤¬12Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤òºÌ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥ÞÂè7¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Ado¤¬·à¾ìÈÇ¤Ç¤âÂ³Åê¡£¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëYOASOBI¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤òÂ³¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëAyase¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¡£Ayase¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ç¡¢Ado¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖEpisode X¡×¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¡¢ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤¬´öÂ¿¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤ÊAdo¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢Ayase¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ado¤Ï·à¾ìÈÇ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¤¤Æº£ºî¤Î±Ç²è¤â¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ayase¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤éAyase¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤òÅê¹Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡ØEpisode X¡Ù¤Ç½é¥³¥é¥Ü¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ayase¤Ï¡ÖÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ado¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤º¡¢2¿Í¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ¤Ë»í¤òÄÖ¤ê¡¢²»¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤òÀ¸¶È¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÆ±»Ö¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÁÛÁü¤·¤¿²»¤ËAdo¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤Î»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦½ã¿¿¤Ê¤ë·Á¤ÇÀ§Èó¡¢Á´¿È¤ÇÂÎ´¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤Ï¡ÖAdo¤µ¤ó¤é¤·¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²æ¤¬Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à°ìÉ¤Ïµ¤Î¡ÖÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¤â¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÍ¦µ¤¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤ë¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¤½¤·¤ÆAyase¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏAyase¤µ¤ó¤¬¥É¥¯¥¿¡¼X¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ï¡¢12·î6ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡Ado¡¢Ayase¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ado
¡¡¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¤¤Æº£ºî¤Î±Ç²è¤â¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ö°¤½¤Íå¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é¡¢¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤¿»ä¤Î²Î¾§¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈAyase¤µ¤ó¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤éAyase¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤òÅê¹Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖEpisode X¡×¤Ç½é¥³¥é¥Ü¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ayase
¡¡¤³¤ÎÅÙAdo¤µ¤ó¤Ë¡ÖEpisode X¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡ÙËÜÊÔ¤â´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ado¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤º¡¢2¿Í¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ¤Ë»í¤òÄÖ¤ê¡¢²»¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤òÀ¸¶È¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÆ±»Ö¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÁÛÁü¤·¤¿²»¤ËAdo¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤Î»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦½ã¿¿¤Ê¤ë·Á¤ÇÀ§Èó¡¢Á´¿È¤ÇÂÎ´¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê¼ç±é¡§ÂçÌçÌ¤ÃÎ»ÒÌò¡Ë
¡¡Ado¤µ¤ó¤é¤·¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²æ¤¬Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à°ìÉ¤Ïµ¤Î¡ØÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¤â¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÍ¦µ¤¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤ë¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾½¤µ¤ó¤ÈÌ¤ÃÎ»Ò¤Î¶¯¤¤å«¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²Î»ì¤È¶Ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¤È¶»¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤ÏAyase¤µ¤ó¤¬¥É¥¯¥¿¡¼X¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌ¤ÃÎ»Ò¡ÊÊÆÁÒ¡Ë¤ËºÇÂç¤ÎÅ¨¡áÅ·ºÍÁÐ»Ò¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ª¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2012Ç¯10·î¤è¤ê7¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÏ¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡£¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥Ï¥±¥ó¤Î³°²Ê°å¡ÉÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥À¡¼¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¸É¹â¤ÎÌ¤ÃÎ»Ò¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤È¤Ï¡©¡¡¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¼¥í¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ò¥É¥é¥Þ¤«¤éÂ³Åê¤È¤Ê¤ë²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ayase¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖEpisode X¡×¤¬12Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤òºÌ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥ÞÂè7¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Ado¤¬·à¾ìÈÇ¤Ç¤âÂ³Åê¡£¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëYOASOBI¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤òÂ³¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëAyase¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¡£Ayase¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ç¡¢Ado¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖEpisode X¡×¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¡¢ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤¬´öÂ¿¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤ÊAdo¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢Ayase¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ado¤Ï·à¾ìÈÇ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¤¤Æº£ºî¤Î±Ç²è¤â¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ayase¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤éAyase¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤òÅê¹Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡ØEpisode X¡Ù¤Ç½é¥³¥é¥Ü¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ayase¤Ï¡ÖÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ado¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤º¡¢2¿Í¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ¤Ë»í¤òÄÖ¤ê¡¢²»¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤òÀ¸¶È¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÆ±»Ö¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÁÛÁü¤·¤¿²»¤ËAdo¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤Î»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦½ã¿¿¤Ê¤ë·Á¤ÇÀ§Èó¡¢Á´¿È¤ÇÂÎ´¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤Ï¡ÖAdo¤µ¤ó¤é¤·¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²æ¤¬Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à°ìÉ¤Ïµ¤Î¡ÖÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¤â¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÍ¦µ¤¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤ë¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¤½¤·¤ÆAyase¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏAyase¤µ¤ó¤¬¥É¥¯¥¿¡¼X¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ï¡¢12·î6ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡Ado¡¢Ayase¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ado
¡¡¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¤¤Æº£ºî¤Î±Ç²è¤â¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ö°¤½¤Íå¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é¡¢¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤¿»ä¤Î²Î¾§¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈAyase¤µ¤ó¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤éAyase¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤òÅê¹Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖEpisode X¡×¤Ç½é¥³¥é¥Ü¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ayase
¡¡¤³¤ÎÅÙAdo¤µ¤ó¤Ë¡ÖEpisode X¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡ÙËÜÊÔ¤â´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ado¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤º¡¢2¿Í¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ¤Ë»í¤òÄÖ¤ê¡¢²»¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤òÀ¸¶È¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÆ±»Ö¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÁÛÁü¤·¤¿²»¤ËAdo¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤Î»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦½ã¿¿¤Ê¤ë·Á¤ÇÀ§Èó¡¢Á´¿È¤ÇÂÎ´¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê¼ç±é¡§ÂçÌçÌ¤ÃÎ»ÒÌò¡Ë
¡¡Ado¤µ¤ó¤é¤·¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²æ¤¬Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à°ìÉ¤Ïµ¤Î¡ØÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¤â¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÍ¦µ¤¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤ë¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾½¤µ¤ó¤ÈÌ¤ÃÎ»Ò¤Î¶¯¤¤å«¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²Î»ì¤È¶Ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¤È¶»¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤ÏAyase¤µ¤ó¤¬¥É¥¯¥¿¡¼X¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£