¹üÀÞÎ¥Ã¦Ãæ¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦»³ËÜ¡¡£Ð£Ó¤Ç¤ÎÉüµ¢Äü¤á¤Ê¤¤¡¡»Ä¤ê£±¥«·î¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¤Ù¤»Ñ¡×
¡¡±¦¼Ü¹ü¹üÀÞ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë£Ä£å£Î£Á¡¦»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Î£²·³»ÜÀß¤Ç¸Î¾ã¸å½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£´µÉô¤Ë¥®¥×¥¹¤ò¤Ï¤á¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ£°¤Ïº£µ¨Ãæ¤ÎÉüµ¢¤¬ÀäË¾»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¸½ºß£³°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡Ö¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Î¹ÅçÀï¤Ç±¦¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¹üÀÞ¡££±£·Æü¤ËÀ°Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¹ü¤¬Ìþ¹ç¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë´ü´Ö¤Ï¡Ö£´½µ¤«¤é£¶½µ¡¢Ä¹¤±¤ì¤Ð£¶½µ¤«¤é£¸½µ¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³ËÜ¡£¡Ö£Ã£Ó¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À£±¥«·î¸å¡£´Ö¤Ë¹ç¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¤Ù¤»Ñ¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¹ü¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¤²Õ½ê¡¢Æñ¤·¤¤²Õ½ê¡×¤ÈÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¼¡Âè¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢°®ÎÏ¤¬Ìá¤ê¼¡Âè¡¢Åê¤²¤¿¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£