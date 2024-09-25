Mrs. GREEN APPLE、4週連続でストリーミング1位・2位独占 記録更新続く【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数992万3276回を記録し、7月15日付から12週連続「オリコン週間ストリーミングランキング」1位を獲得した。累積再生数は2億5186万0048回となっている。
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さらに2位には、Mrs. GREEN APPLE「familie」が、週間再生数647万8643回でランクイン。9月9日付から、Mrs. GREEN APPLEが4週連続「オリコン週間ストリーミングランキング」1位・2位を独占した。同一アーティストの作品が4週連続で1位・2位を独占するのは2022年9月12日付のAdo以来、2年1ヶ月ぶり、今年度初【※】となった。
なお、「ライラック」の累積再生数は2億4193万6772回となった。
【※】今年度は、「2023年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年9月30日付：集計期間：2024年9月16日〜22日＞
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さらに2位には、Mrs. GREEN APPLE「familie」が、週間再生数647万8643回でランクイン。9月9日付から、Mrs. GREEN APPLEが4週連続「オリコン週間ストリーミングランキング」1位・2位を独占した。同一アーティストの作品が4週連続で1位・2位を独占するのは2022年9月12日付のAdo以来、2年1ヶ月ぶり、今年度初【※】となった。
なお、「ライラック」の累積再生数は2億4193万6772回となった。
【※】今年度は、「2023年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年9月30日付：集計期間：2024年9月16日〜22日＞