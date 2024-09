accobinこと福岡晃子(ex.チャットモンチー)が本日9月25日、新曲「Particle」(パーティクル)をデジタルリリースした。これにともなってティザー動画が公開となっている。「Particle」は、2023年の1stアルバムリリースから1年4ヶ月、全国ツアーや多数のイベント出演でのライブ経験を経て、いま自身が作りたいと思う“ダンスミュージック”に向き合って制作された新曲だ。

■新曲「Particle」



2024年9月25日(水)配信開始

配信リンク:https://friendship.lnk.to/Particle_accobin

デジタルデータ販売:https://oluyo2016.wixsite.com/tokushima/shop

2024年9月25日(水)配信開始配信リンク:https://friendship.lnk.to/Particle_accobinデジタルデータ販売:https://oluyo2016.wixsite.com/tokushima/shop

■ライブ情報

10月25日(金) 京都MUSE

10月26日(土) 徳島OLUYO

11月02日(土) 徳島14g

10月25日(金) 京都MUSE10月26日(土) 徳島OLUYO11月02日(土) 徳島14g

関連リンク

◆ accobin オフィシャルサイト

◆ accobin オフィシャルTwitter

◆ accobin オフィシャルInstagram

◆ accobin オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ accobin オフィシャルサイト◆ accobin オフィシャルTwitter◆ accobin オフィシャルInstagram◆ accobin オフィシャルYouTubeチャンネル

共同作曲者にShe her her hersのHiroyasu Takahashi、ミックスエンジニアにThe fin.のYuto Uchinoを迎えたほか、新たな扉を開く作品のティザー動画の監督は、徳島の写真映像作家weathershopが務めた。FRIENDSHIP.での配信リリースほか、accobinのHP通販サイトでのデジタル(WAVデータ、歌詞、ジャケット)リリースとなる。以下に、accobinのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「少しだけ踊りたくなるような、徳島の夜の街を軽やかに歩きたくなるような。そんなダンスミュージックを作ろうと取り組みはじめたら、あっという間に完成してしまった。出来ない時は全然出来ないのに、音楽って不思議だなとつくづく思う。時間も形も超越して、ただそこにある感情の粒子を、記憶と経験の断片でうまく曲に昇華できた気がします。共同作曲者はShe Her Her HersのHiroyasu Takahashi、ミックスエンジニアは今作はじめましてのThe fin.のYuto Uchino。2人のおかげで、とても素晴らしい曲が出来て、まさに今踊りたいような気分」──accobin / 福岡晃子◆ ◆ ◆