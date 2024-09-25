今日の歴史（９月２５日）
１９２０年：社説で皇室の象徴を冒瀆（ぼうとく）したとして日本が東亜日報を休刊措置に
１９６５年：在ベトナム韓国軍司令部を創設
１９８５年：韓日協定反対デモに対しひと月前にソウルに敷かれた衛戌令が解除
１９９０年：国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のサマランチ会長が第１回ソウル平和賞を受賞
１９９３年：南米仏領ギアナから衛星「ウリビョル２号」の打ち上げに成功
１９９８年：韓日漁業協定改定交渉が妥結
２０００年：初の南北国防相会談を済州島で開催
２０００年：ロサンゼルス・ドジャースの朴賛浩（パク・チャンホ）投手が米大リーグでシーズン１７勝目を挙げ、アジア人投手の最多勝利記録（当時）を更新 ※それまでの記録は１９９６年にドジャースの野茂英雄投手が達成した１６勝
２００９年：２０１０年１１月の主要２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議（金融サミット）の韓国開催が決定
２０１０年：韓国がサッカーのＵ―１７（１７歳以下）女子ワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９６５年：在ベトナム韓国軍司令部を創設
１９８５年：韓日協定反対デモに対しひと月前にソウルに敷かれた衛戌令が解除
１９９０年：国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のサマランチ会長が第１回ソウル平和賞を受賞
１９９３年：南米仏領ギアナから衛星「ウリビョル２号」の打ち上げに成功
２０００年：初の南北国防相会談を済州島で開催
２０００年：ロサンゼルス・ドジャースの朴賛浩（パク・チャンホ）投手が米大リーグでシーズン１７勝目を挙げ、アジア人投手の最多勝利記録（当時）を更新 ※それまでの記録は１９９６年にドジャースの野茂英雄投手が達成した１６勝
２００９年：２０１０年１１月の主要２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議（金融サミット）の韓国開催が決定
２０１０年：韓国がサッカーのＵ―１７（１７歳以下）女子ワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝
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