¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡Û´ÝÌî°ì¼ù¡¡Æ°¤¸÷¤ë£±¡¢£²ÃåÈ¯¿Ê¡Ö¿¤Ó¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£²£´Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡µ¡ÎÏ¤ÎÁ°É¾È½¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¹¥ÁÇÀ¥¨¥ó¥¸¥óÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢½éÆü¤ÎÆ°¤¤¬¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï£·£±¹æµ¡¤ò¶î¤ë´ÝÌî°ì¼ù¡Ê£³£³¡á¼¢²ì¡Ë¡£½éÆü£²£Ò¤Ïº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¡¢£±¹æÄú¤Î¾åÌî¿¿Ç·²ð¤ËçØÀè¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢£²£ÍÀè¼è¤ê¤·¤ÆÇòÀ±¤òÃ¥¼è¡££¶¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤Î£±£±£Ò¤Ï£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡Ö½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ãæ·ø°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¹¥»Å¾å¤¬¤ê¡£¼¢²ì»ÙÉô¤Î¸åÇÚ¡¦¾¾»³¾¸ã¤âµ¡ÎÏ¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¤À¤¬¡Ö´ÝÌî¤µ¤ó¤ÈÂÊ»¤»¤¹¤ë¤È¾¯¤·ÎôÀª¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£³Î¤«¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢Áá¤¯¤â£ÖÀïÀþ¤ò¸£°ú¤·¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï½éÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿Çò°æ¤ËÊöÎµÂÀ¡¢¾¾»³¤é¤¬¹¥µ¤ÇÛ¡£¥¨¡¼¥¹³Ê¥¨¥ó¥¸¥ó£·£²¹æµ¡¤ò¶î¤ë³Þ¸¶Î¼¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£