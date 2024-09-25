日向坂46小坂菜緒、お団子ヘアが可愛い 美しい横顔にドキッ
【モデルプレス＝2024/09/25】日向坂46の小坂菜緒が、25日発売の「週刊少年マガジン」43号（講談社）に登場。美しい横顔を披露した。
【写真】日向坂46小坂菜緒、ほっそり二の腕披露
日向坂46の絶対的エース・小坂が本誌に久しぶりの登場。ゆるっと結んだお団子ヘアとラフなスタイルを披露し、可愛らしい笑顔や美しい横顔のカットが収められいている。（modelpress編集部）
撮影／HIROKAZU
スタイリング／優哉
ヘアメイク／平松浩幸
デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／RETRO GIRL／COQ KANAKO KAJIHARA
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46小坂菜緒、ほっそり二の腕披露
◆小坂菜緒「週刊少年マガジン」久々登場
日向坂46の絶対的エース・小坂が本誌に久しぶりの登場。ゆるっと結んだお団子ヘアとラフなスタイルを披露し、可愛らしい笑顔や美しい横顔のカットが収められいている。（modelpress編集部）
撮影／HIROKAZU
スタイリング／優哉
ヘアメイク／平松浩幸
デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／RETRO GIRL／COQ KANAKO KAJIHARA
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