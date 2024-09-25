小坂菜緒（画像提供：講談社）

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【モデルプレス＝2024/09/25】日向坂46の小坂菜緒が、25日発売の「週刊少年マガジン」43号（講談社）に登場。美しい横顔を披露した。

【写真】日向坂46小坂菜緒、ほっそり二の腕披露

◆小坂菜緒「週刊少年マガジン」久々登場


日向坂46の絶対的エース・小坂が本誌に久しぶりの登場。ゆるっと結んだお団子ヘアとラフなスタイルを披露し、可愛らしい笑顔や美しい横顔のカットが収められいている。（modelpress編集部）

撮影／HIROKAZU
スタイリング／優哉
ヘアメイク／平松浩幸
デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／RETRO GIRL／COQ KANAKO KAJIHARA

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