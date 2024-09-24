■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3696) セレス　　　　 東証プライム
(2134) 北浜ＣＰ　　　 東証スタンダード
(4107) 伊勢化　　　　 東証スタンダード
(3993) パークシャ　　 東証スタンダード
(7523) アールビバン　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9235) 売れるネット　 東証グロース
(4813) ＡＣＣＥＳＳ　 東証プライム
(8136) サンリオ　　　 東証プライム
(6226) 守谷輸送機　　 東証スタンダード
(4490) ビザスク　　　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS