＜個人投資家の予想＞ 09月24日 23時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3696) セレス 東証プライム
(2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード
(4107) 伊勢化 東証スタンダード
(3993) パークシャ 東証スタンダード
(7523) アールビバン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9235) 売れるネット 東証グロース
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
(8136) サンリオ 東証プライム
(6226) 守谷輸送機 東証スタンダード
(4490) ビザスク 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3696) セレス 東証プライム
(2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード
(4107) 伊勢化 東証スタンダード
(3993) パークシャ 東証スタンダード
(7523) アールビバン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9235) 売れるネット 東証グロース
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
(8136) サンリオ 東証プライム
(6226) 守谷輸送機 東証スタンダード
(4490) ビザスク 東証グロース
出所：MINKABU PRESS