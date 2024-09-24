色鮮やかな中国各地の秋景色
23日、江蘇省東台市の条子泥湿地で餌を探すシフゾウ。（ドローンから、東台＝新華社配信/孫家録）
【新華社北京9月24日】中国各地で風景が鮮やかな色を帯び、秋の訪れを告げている。
23日、江蘇省東台市の条子泥湿地干潟に現れた「大地に描かれた木」。潮汐の影響を受けた川の水によって形成される。（ドローンから、東台＝新華社配信/孫家録）
22日、甘粛省張掖（ちょうえき）市に広がる夏日塔拉（シャリタラ）草原。（ドローンから、張掖＝新華社配信/姜愛平）
22日、甘粛省張掖市に広がる夏日塔拉（シャリタラ）草原。（張掖＝新華社配信/姜愛平）
22日、甘粛省酒泉市のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（酒泉＝新華社配信/馬暁偉）
23日、河北省遵化市で朝日に照らされた古長城。（ドローンから、遵化＝新華社配信/劉満倉）
23日、河北省遵化市で朝日に照らされた古長城。（ドローンから、遵化＝新華社配信/劉満倉）
23日、河北省承徳市で撮影した金山嶺長城。（ドローンから、承徳＝新華社配信/周万平）
23日、浙江省湖州市で満開となったモクゲンジの花。（ドローンから、湖州＝新華社配信/伊凡）
23日、黒竜江省ハルビン市に広がる田んぼ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信/楊威）