トロフィーからサンリオキャラクターズたちが顔を出しているとってもキュートなスタンプが新登場! フィギュアとしても楽しめるトロフィーカップ型スタンプをご紹介します。カプセルトイ「サンリオキャラクターズ トロフィーカップスタンプ カラフル杯」は下部がスタンプになっているトロフィーカップから、サンリオのキャラクターたちが顔を出しているユニークなデザインのアイテム。ポムポムプリン、シナモロール、クロミの3キャラクターが登場し、それぞれ通常のカラーとパールカラーの2色で展開する。

カラーによってスタンプの柄が違い、スタンプの余白にメッセージを書くことも可能。手帳やノートのちょっとしたメモに、お友だちへなどのお手紙やメッセージカードにポン! とスタンプすれば、一気に可愛くデコれちゃいます。インクは付属しないので、お好きなカラーインクをご用意して楽しんでね。そのまま飾っておいてもめちゃカワな「サンリオキャラクターズ トロフィーカップスタンプ カラフル杯」は2024年9月下旬より順次展開!サンリオキャラたちでスタンプを楽しんでね。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184