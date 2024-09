並べて飾っても楽しい、サンリオキャラクターズのレトロな雰囲気のゴミ箱をモチーフにした小物入れが新登場♪ ちょっと懐かしいのがいい感じ!ベネリックの新作カプセルトイをご紹介!「サンリオキャラクターズ mini mini レトロゴミ箱缶」はフタがスイングするレトロな雰囲気のミニサイズのゴミ箱缶。缶の底面は笑顔がかわいいサンリオキャラクターたちの絵柄がプリントされていて、どこから見てもキュートです。

約W37×H56×D37mmのミニサイズなので、デスクに並べても邪魔になりにくく、クリップや付箋などの細かいものを仕分ける小物入れとして活用できそう。ドールハウスなどのゴミ箱アイテムとしてもおすすめです♪デザインはハローキティ、シナモロール、マイメロディ、ポムポムプリン、タキシードサム、クロミの全部で6種類。2024年9月下旬より順次展開されていくので、探してみてね!(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184