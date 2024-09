国産いちごの果肉をたっぷり使用！乃が美「プレミアム国産いちごジャム」

乃が美は、2024年10月2日(水)、国内の『乃が美』店舗(※)にて、看板商品である創業乃が美(レギュラーサイズ)1,000円(税込)を半額の500円(税込)で販売します。

(※一部の店舗を除く・販売本数に制限があります)

『乃が美の日』キャンペーン

■キャンペーン情報

商品名 :創業乃が美(レギュラーサイズ)

販売価格 :通常時 1,000円(税込) → キャンペーン時 500円(税込)

販売期間 :2024年10月2日(水)

※販売本数に制限があります。

ひとりあたりの購入制限を設けている場合があるので、詳しくは各店舗に確認してください。

販売対象店舗:国内店舗(一部対象外の店舗もあります)

2023年12月度「ジャパン・フード・セレクション」において、グランプリを受賞しました、「創業乃が美」は「老若男女問わず、どなたにも耳まで柔らかい食パンを食べてもらいたい。」といった想いから生まれました。

当日限り創業乃が美(レギュラーサイズ)を半額にて販売。

(※一部の店舗を除く・販売本数に制限があります)

■10月9日(水)プレミアム国産いちごジャムを数量限定で発売!

2024年10月9日(水)より、国産いちごの果肉をたっぷり使用した「プレミアム国産いちごジャム」を、数量限定で全国の乃が美各店舗にて販売開始します。

旬を迎えた国産いちごを贅沢に使用し、果肉感を残した製法で仕上げました。

いちご本来の甘酸っぱさと、果肉が口の中でプチプチと弾ける食感が楽しめます。

乃が美の「生」食パンとの相性も抜群で、朝食やティータイムを特別な時間に彩ります。

<商品情報>

商品名 :プレミアム国産いちごジャム

販売価格 :1本 1,500円(税込)

販売期間 :2024年10月9日(水)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

■10月16日(水)紅はるか「生」食パンを数量限定で発売!

2024年10月16日(水)より、紅はるかを贅沢に使用した『紅はるか「生」食パン』を、数量限定で全国の乃が美各店舗にて販売開始します。

しっとりとした食感と強い甘みが特徴の「紅はるか」をふんだんに使用し、さつまいもの芳醇な香りと甘みを贅沢に閉じ込めました。

同社自慢の「生」食パン生地に、さつまいもの甘みが加わり、秋の味覚を存分に堪能できる贅沢な一品です。

<商品情報>

商品名 :紅はるか「生」食パン

販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

販売期間 :2024年10月16日(水)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

■10月23日(水)シチリア島ヘーゼルナッツジャムを数量限定で発売!

2024年10月23日(水)より、「シチリア島ヘーゼルナッツジャム」を、数量限定で全国の乃が美各店舗にて販売開始します。

シチリア島のヘーゼルナッツは、海風の影響で土壌に海水ミネラルが多く含まれているため、旨味とコクのある力強い味わいが特徴です。

イタリア・シチリア島の太陽をたっぷり浴びて育った、芳醇な香りと豊かな風味を持つヘーゼルナッツを贅沢に使用したジャムです。

ヘーゼルナッツ本来の風味を最大限に引き出し、乃が美の「生」食パンとの相性も抜群です。

<商品情報>

商品名 :シチリア島ヘーゼルナッツジャム

販売価格 :1,100円(税込)

販売期間 :2024年10月23日(水)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

