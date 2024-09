“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中!

場内のレストランでもハロウィーンらしいメニューが提供されています。

今回は、アトラクションタウンにある「森のファンタジアカフェ」で提供されている2種類の季節限定ドリンクを紹介していきます。

ハウステンボス/森のファンタジアカフェ「ハロウィーンフェスティバル2024」メニュー

提供期間:2024年9月13日〜11月4日

提供店舗:ハウステンボス/アトラクションタウン「森のファンタジアカフェ」

森のファンタジアカフェは色彩が変わる大樹や光のお花畑、リスが木の実を届けてくれる森林など、幻想的な世界が広がる秘密の森はすべてがフォトスポット。

大樹を囲うテーブルは、ドリンクを置くとキレイな花が咲き始めるなど、ドリンクを素敵な思い出として写真に残すことができます、

そんな森のファンタジアカフェでは、2種類の季節限定ドリンクを提供中!

トリック オア トリート オブ フォレスト

価格:1,200円

ピンクとブルーのドリンクやカラフルなマシュマロがのったドリンク。

コウモリやクモの巣の形のチョコレートものっていて、ポップでかわいいハロウィーンをイメージしています。

ミルクベースで甘く仕上げられたドリンクになっています。

アリス ハロウィーン ティータイム

価格:1,200円

アールグレイの紅茶にザクロとオレンジをプラスしたドリンク。

スッキリとした味わいが楽しめます。

かわいいクッキーとマカロンをトッピングしています。

うさぎの耳のような白いチョコレートがのっていて、「森のファンタジアカフェ」の幻想的な空間と相まって不思議な国に迷い込んでしまったかのよう!

秘密の森で不思議なピクニックが楽しめる森のファンタジアカフェで過ごすかわいいハロウィーン!

ハウステンボス/森のファンタジアカフェ「ハロウィーンフェスティバル2024」ドリンクの紹介でした。

