熱い蒸気から頭部を保護しのぼせや髪へのダメージを軽減！スパメッツァ仙台／マイナビ仙台レディース「サウナハット」

スパメッツァ仙台/マイナビ仙台レディース「サウナハット」

オークランド観光開発が運営する東北最大級の極上スパ&サウナ「スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯」と、マイナビフットボールクラブが運営する「マイナビ仙台レディース」がコラボレーションしたサウナハットが誕生。

このサウナハットは、ビームス ディレクターズバンク シニアクリエイティブディレクターである南馬越 一義氏が監修し、9月29日(日)にマイナビ仙台レディース対INAC神戸レオネッサの試合が開催される「ユアテックスタジアム仙台」にて先行販売されます。

エネルギッシュにサッカー観戦を楽しむ「サ活」、そして心身をととのえるサウナを楽しむ「サ活」。

ぜひ試合観戦後は、コラボサウナハットを使い、サウナで心と身体をととのえてください。

【スパメッツァ仙台×マイナビ仙台レディース】コラボサウナハット

耳までしっかり覆う形状で、サウナをより快適に楽しめます。

熱い蒸気から頭部を保護し、のぼせや髪へのダメージを軽減するだけでなく、耳もしっかりカバーするので、「独眼竜ロウリュ」にも対応。

正面にはスパメッツァ仙台のロゴ、背面にはマイナビ仙台レディースのエンブレムと公式マスコット「マイビィ」が温泉に入っている可愛らしい刺繍が施されています。

<スパメッツァ仙台>×<マイナビ仙台レディース>コラボサウナハット

【販売価格】4,950円(税込)

<販売場所>

ユアテックスタジアム仙台

仙台市泉区七北田字柳78(七北田公園内)

今回のコラボグッズは、9月29日(日)に開催されるINAC神戸レオネッサ戦「スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯マッチデー」にて、試合会場で販売を開始します。

■竜泉寺の湯とは

1989年に日本で初めて「スーパー銭湯」の業態を実現し、2000年に初めて人工炭酸泉を温浴施設に導入した業界のパイオニアで、お風呂とサウナと岩盤浴にこだわった大型温浴施設のブランドです。

現在、全国に8店舗を展開。

2022年には千葉県流山市おおたかの森駅前に「スパメッツァおおたか」をオープンし、“今行くべき全国のサウナ施設”として「サウナシュラン2022」で全国第1位を獲得。

2023年7月には宮城県仙台市に東北最大級の極上スパ&サウナ「スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯」をオープンし、「サウナシュラン2023」で全国第4位を獲得しました。

■スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯

所在地 : 宮城県仙台市泉区大沢2丁目5-9

営業時間: 朝6:00〜深夜2:00

駐車場 : 650台

URL : https://www.ryusenjinoyu.com/spametsasendai

