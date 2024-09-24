Number_iÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò²óÁÛ¡Ö´û¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ë¤µ¡Ä¡×

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¤Þ¤¿¡¢8·î11Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024¡Ù¤ä¡¢8·î17Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØSUMMER SONIC 2024¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡¢¡Ö°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤Á¤ç¤¦¤É¥í¥Ã¥¥ó¤Î»þ¤Î²èÁü¸«Ä¾¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤±ü¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¡Ê´ÑµÒ¤¬¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£