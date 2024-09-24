¹ë±«¤Ë¤è¤ê°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î½÷À¤ÎÁÜº÷¸½¾ì¤Ç1¿Íµß½Ð¤â»àË´³ÎÇ§ ·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¿Ê¤á¤ë ÀÐÀî¡¦¼î½§»Ô
±üÇ½ÅÐ¤ÎµÏ¿Åª¤Ê¹ë±«¤Ç¡¢79ºÐ¤Î½÷À¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼î½§»ÔÂçÃ«Ä®¤ÎÁÜº÷¸½¾ì¤«¤é¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢½÷À¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î»à¼Ô¤Ï8¿Í¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¼î½§»ÔÂçÃ«Ä®¤Î¾ôÀµ»û¤Ç¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¡¢Î®¤ì¹þ¤ó¤ÀÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1³¬ÉôÊ¬¤«¤é½÷À¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤Ï¸á¸å7»þ45Ê¬¤´¤íµß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Äç×¢°ì»Þ¤µ¤ó(79)¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À¤¬Äç×¢¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¹ë±«¤Ë¤è¤ë¸©Æâ¤Î»à¼Ô¤Ï8¿Í¤ËÁý¤¨¡¢¹ÔÊý¤ä°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï7¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£