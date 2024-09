口臭が気になる人が増加するシニア世代にアドバイス！SHIKIEN“口腔ケアの専門家に聞く！”インタビュー第1弾

舌ブラシを製造するSHIKIENは、口腔ケアの関心が高いものの、口臭やトラブルも増えてくるシニア世代を中心とした生活者へのアドバイスとして、専門家である歯学博士に舌ブラシを使うコツ、注意点などについてインタビューした記事をSHIKIEN公式HPにて公開しました。

SHIKIEN“口腔ケアの専門家に聞く!”インタビュー第1弾

舌ブラシを製造するSHIKIENは、口腔ケアの関心が高いものの、口臭やトラブルも増えてくるシニア世代を中心とした生活者へのアドバイスとして、専門家である歯学博士に舌ブラシを使うコツ、注意点などについてインタビューした記事をSHIKIEN公式HPにて公開。

新潟大学医歯学総合病院 口腔リハビリテーション科に所属する歯学博士、伊藤加代子先生のお話です。

以下インタビュー内容

(1) 特に、シニア世代から高齢者にお伝えしたいこと

Q:「舌を磨く習慣」について、専門家として一般の生活者の皆様にお伝えしたいことは何ですか?

伊藤先生:私自身が高齢者の口腔衛生にかかわっているので、特に高齢者についてとなりますが、一般的に“口の中をきれいにする”というと歯ブラシの使用がメインですね。

でも口の中で、舌の面積はとても大きいので、舌苔などがたくさん残っているとその中の細菌が口から入ることで「誤嚥性肺炎」の原因にもなります。

よって舌の清掃は重要です。

Q:「舌の清掃」ですが、舌ブラシは高齢者から、お子さん用まで幅広く商品をそろえていますが、例えばお子さんなども「舌の清掃」は有効でしょうか?

伊藤先生:小学生の子供さんなどについての「舌清掃」の効果のエビデンスは、検証した論文がほとんど出ていないので、そこは今後検証が必要だと考えています。

個別の症例として、口臭の強かったお子さんが、舌ブラシを使用することで口臭が減少したなどの実例はあるので、それなりの効果はあると思いますが、まだ全体として発表するには、さらなる検証が必要だと思います。

高齢者に関しては、舌の清掃によって「誤嚥性肺炎」の発症が減少したという論文はたくさん出ていますので、高齢者において舌清掃は重要と言えると思います。

(2) 「舌診」で舌の状態を見る!磨き過ぎにも注意!

Q:舌の状態は、体調によって違うと思うのですが、舌の清掃について気を付けることなどはありますか?

伊藤先生:舌診というのがありまして、私は患者さんに漢方薬を出すので、東洋医学的に舌を診ることがあります。

(患者さんの症例、舌の写真を見せながら)このような舌が乾燥してテカテカしているような状態の方に舌ブラシを使用すると、痛みが出てしまうこともあるので、避けた方がいいですね。

舌苔が全くないような状態を「良い状態」と思う方が多いですが、舌の乳頭が平らで、テカテカしているのはあまり良い状態ではないのです。

一見きれいですが、舌苔はほんのりある状態が良いのです。

介護施設で、介護士さんが磨いてあげる際に、きれいにしたいと磨き過ぎることがありますが、それはあまりよくありません。

舌苔が多い場合でも、1日できれいにするのではなく、数日かけてやってくださいとお話ししています。

正常な舌

(3) スマホの使い過ぎが口臭につながる?!

Q:TV番組でスマホの使い過ぎが口臭につながる、という話が出ていましたが、どうなのでしょうか?

伊藤先生:“大風吹けば桶屋が儲かる”といった感じで、直接的な原因というよりはまわりまわって、という感じでしょうか?ゲームなどでスマホの小さな画面を長時間見続けると、ストレスになることがあります。

ストレスがかかると自律神経のうちの、交感神経が優位になり、副交感神経の働きが下がってくるのです。

交感神経の働きが強いとねばねばの唾液が出て、リラックスしていると副交感神経の働きが強くなり、さらさらした唾液になります。

緊張したり、興奮したりストレスが強いと口が乾きがちになりますので、口腔内の細菌を流せず、口臭につながるという意味かもしれません。

●伊藤加代子先生プロフィール

新潟大学医歯学総合病院 口腔リハビリテーション科 助教

2002年3月 九州歯科大学博士課程修了

2002年10月 - 2005年3月 長寿科学振興財団リサーチレジデント

2005年4月 - 現在 新潟大学医歯学総合病院 口腔リハビリテーション科 助教

(所属学会)

日本老年歯科医学会 専門医・指導医

日本口腔内科学会 専門医・指導医

日本歯科東洋医学会 認定医 など

(研究分野・テーマ)

高齢者歯科学、口腔乾燥症、味覚障害

●製品紹介

<舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM>

全4色 希望小売価格 各638円(税込)

・大人用の舌ブラシです。

・特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本!

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

※左から アクア、ミント、キャメル、ローズ

子ども用

<舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids>

全2色 希望小売価格 各638円(税込)

・ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子様でも安心安全に使用できます。

・W-1シリーズ中でも舌に優しく舌触りが気持ち良い舌ブラシです。

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

※左から クリームアクア、クリームローズ

※SHIKIENの全商品に関しましては、以下「SHIKIENオンラインショップ」にて確認してください。

URL: https://store.w-1-shikien.co.jp/

<商品特長>

・舌を傷つけず、やさしくなでるだけで舌の汚れを絡め取ります。

・流水で落ちやすいフック状繊維で、お手入れも簡単で衛生的です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 口臭が気になる人が増加するシニア世代にアドバイス!SHIKIEN“口腔ケアの専門家に聞く!”インタビュー第1弾 appeared first on Dtimes.