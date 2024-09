エム・トゥ・エムは、代表取締役 伊藤眞代の新著『強くしなやかな女性になる50の言葉』が、2024年9月26日(木)に全国主要書店およびオンライン書店(Amazon、楽天ブックス他)にて発売。

『強くしなやかな女性になる50の言葉』伊藤眞代著

エム・トゥ・エムは、代表取締役 伊藤眞代の新著『強くしなやかな女性になる50の言葉』が、2024年9月26日(木)に全国主要書店およびオンライン書店(Amazon、楽天ブックス他)にて発売します。

■書籍概要

本書『強くしなやかな女性になる50の言葉』は、困難を乗り越えた経験から得た知恵と、強くしなやかに生きるための実践的なアドバイスが詰まった1冊です。

著者伊藤眞代氏は、28歳で女社長として家業の経営を引き継ぎ、1億5000万円の負債を抱えながらも企業再建を果たしました。

その後、47歳で脳梗塞に見舞われ、言語障害と後遺症に苦しむも、逆境をチャンスと捉え、精神的な強さと柔軟性を養ってきました。

本書では、どんな困難にも前向きに対処するための「50の言葉」を紹介し、人生の壁に直面する女性たちに向けて、しなやかさをもって衝撃を緩和し、豊かに生きるヒントを提供しています。

■目次

序章 :2度のどん底を経験しても私が落ち込まない理由

第1章 :強くしなやかな女性になる50の言葉【マインド編】

第2章 :強くしなやかな女性になる50の言葉【仕事編】

第3章 :強くしなやかな女性になる50の言葉【習慣編】

第4章 :働く女性に贈る50の言葉【家族編】

終章**:私もあなたも、未来は明るい

■著者について

伊藤眞代(いとう まこ)

エム・トゥ・エム 代表取締役

1970年、神奈川県鎌倉市に生まれる。

保険会社の営業職として働くも、経営不振に陥った家業を救うべく28歳の若さで3代目代表取締役に就任。

「レストランの味を家庭で味わってほしい」という創業当時の思いを大切にしながら、レシピを現代風にアレンジ。

小麦粉の代わりにきび粉を使ったグルテンフリーのカレールーや、原料に薬膳食材を使った薬膳カレールーなど、独自性のある商品を次々と開発し、工場長を務める弟と二人三脚で会社を立て直した。

2021年に鎌倉の地に自社工場を建設、「鎌倉のカレー女王」とも呼ばれるように。

現在は高級スーパーでの取り扱いを中心に、インターネットでも販売中。

■書籍の購入方法

『強くしなやかな女性になる50の言葉』は、全国の主要書店およびオンライン書店で購入できます。

オンライン書店では、予約を受付中です。

Amazon : https://amzn.asia/d/0eyhtX6

楽天ブックス: https://books.rakuten.co.jp/rb/17960476/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人生のセルフマネジメント術!『強くしなやかな女性になる50の言葉』伊藤眞代著 appeared first on Dtimes.