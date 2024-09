各種社内規程を一括管理！システム ディ『規程管理システム』

システム ディが提供する『規程管理システム』を、ロッテホールディングスが導入し、2024年9月に本格稼働しました。

【導入の背景】

ロッテホールディングスは、中核事業である菓子・アイス領域をはじめとし、プロ野球球団の運営、不動産、ファイナンス、CVC、ホテル、ヘルスケアなど様々な事業を展開。

ロッテホールディングスでは、複数子会社の社内規程を文書作成ソフトにより管理していたため、「規程改訂履歴がわかりづらい」「規程が十分に周知されない」「改訂作業に手間がかかる」等の課題がありました。

その一方、ロッテホールディングスの子会社であるロッテでは、各種規程の管理・改定・新旧対照表の作成・web公開・閲覧までを一括管理できる『規程管理システム』を早期にご導入いただき、社内規程管理の効率化を実現。

【『規程管理システム』の概要】

『規程管理システム』は、各種社内規程を一括管理できるサービスです。

高機能かつ優れたコストパフォーマンスが高く評価され、民間企業・学校法人・金融機関・公益法人など650を超える様々な業種・規模の組織へ導入しており、ここ数年は本件の様なグループ会社への導入事例が増えています。

昨今の企業や組織は、新しい技術や国際標準への適合が求められ、コンプライアンスやガバナンスの強化、働き方改革に伴う業務効率化を一層進めて行く必要があります。

同社は本システムの提供を通じて、組織全般の業務改革として、規程管理業務のDX化を支援。

