注文住宅相談サービスを利用した人は満足度が高い結果に！エンゲージェンシー「注文住宅購入に関するアンケート調査」

エンゲージェンシーは、注文住宅購入の経験者、検討者を対象に、注文住宅購入に関するアンケート調査を実施しました。

■調査の背景

おうちモールでは、一生に一度の買い物となる注文住宅をより満足度高く、安心して購入することができるように、中立の立場で予算や住宅会社選びのアドバイスをしています。

しかし、おうちモールのような注文住宅相談サービスを利用している人はまだ少数。

そこで、注文住宅を購入した人や検討している人はどのように進めているのか、また注文住宅相談サービスを利用した場合としていない場合の満足度の違いなどを調査しました。

【調査概要】

タイトル:注文住宅の購入経験者・検討者への調査

調査期間:2023年12月〜2024年1月

調査対象:愛知県在住の20代から40代で、5年以内に住宅を購入した人、

または住宅購入を検討している方(購入者119、検討者388)

調査方法:インターネット調査

■調査結果概要

・注文住宅を購入する際は、予算、情報収集についてなどの悩みを抱えている人が多い。

・注文住宅の購入を検討した際、約半数以上がハウスメーカーや工務店に直接相談をしている。

・70%以上の人が注文住宅を購入する際にファイナンシャルプランナーに相談していないが、相談した人の68.6%が満足している。

・注文住宅を購入する際に注文住宅相談サービスを利用した人は37.2%。

そのうち84.4%が満足している。

・注文住宅を購入する際の失敗や不満は、注文住宅相談サービスを利用している人の方が少ない。

■注文住宅を購入する際に悩んだことをすべて教えてください

予算や情報収集など、ほとんどの項目で悩んでいる人が多数

注文住宅を購入する際に悩んだことは?

適切な予算、何から初めて良いかわからない、誰に相談したら良いかわからない、ハウスメーカーや工務店が選べない、の項目で30%以上の票を集めました。

わからないことも多いが、どこに相談したら良いかもわからない、と悩みを抱えていることがわかります。

■注文住宅の購入を検討した際、誰に相談しましたか?

約半数以上がハウスメーカーや工務店に直接相談

注文住宅の購入を検討した際、誰に相談しましたか?

注文住宅の購入を検討した際に、ハウスメーカーや工務店に直接相談する人は54.7%と大半を占めています。

一方で、注文住宅相談サービスを利用した人は11.2%と少ない結果となりました。

■注文住宅を購入する際に、ファイナンシャルプランナーに相談をしましたか

70%以上の人がファイナンシャルプランナーに相談していないが、相談した人の約68%は満足しているという結果に

注文住宅を購入する際にファイナンシャルプランナーに相談しましたか?

ファイナンシャルプランナーの満足度は?

注文住宅を購入する際に適切な予算がわからないと悩みを抱えている人が多くいましたが、ファイナンシャルプランナーに相談している人はわずか28.5%という結果になりました。

また、ファイナンシャルプランナーを利用した人の約68%は「満足している」と回答しています。

■注文住宅相談サービスを知っていましたか

約半数以上が注文住宅相談サービスを知らない

注文住宅相談サービスを知っていましたか?

注文住宅相談サービスとは、お客様の希望や予算を伺いながら中立の立場で住宅会社を紹介するサービスです。

資金計画や住宅会社の選び方など家づくりに関するさまざまなことについて相談できます。

多くの注文住宅相談サービスでは、これらを無料で提供しています。

半数を超える52.9%の人が、注文住宅相談サービスを知らなかったと回答しています。

検討初期段階に利用者が少なかったのは、認知度の低さも要因のひとつかもしれません。

■注文住宅を購入する際に、注文住宅相談サービスを利用しましたか

注文住宅を購入した人の37.2%が注文住宅相談サービスを利用しており、84.4%が満足している

注文住宅を購入する際、注文住宅相談サービスを利用しましたか?

注文住宅相談サービスの満足度は?

注文住宅を購入した人のうち、注文住宅相談サービスを利用している人は37.2%と半数にも満たないことがわかりました。

どこに相談したら良いかわからない、注文住宅相談サービスの認知度が低いという先の結果も関係していることが考えられます。

また、注文住宅相談サービスを利用した人は84.4%の人が満足していると回答しています。

注文住宅を購入する人は様々な悩みを抱えていることがわかりましたが、それらを解決してくれることが満足しているという結果に結びついているのかもしれません。

■注文住宅相談サービスを利用したいですか

42%が注文住宅相談サービスを利用したい

注文住宅相談サービスを利用したいですか?

注文住宅相談サービスを利用したいと答えた人は42%でした。

適正な予算や自分に合う住宅会社を紹介してもらうために利用したいと考えている人が多いようです。

一方で、利用したくないと答えた人は18.6%。

理由に、公平なアドバイスがもらえるか不安、知らないコストがかかるかもしれない、などの意見が挙がりました。

■注文住宅を購入する際の住宅選びについて失敗や不満はありましたか

注文住宅相談サービスを利用していた人のほうが失敗や不満は少ない傾向に

注文住宅を建てる際の住宅選びについて失敗や不満はありますか?

ほぼすべての項目で注文住宅相談サービスを利用した人の方が失敗や不満は少ないことがわかりました。

特に住宅会社選びの点で改善傾向があり、自分に合う住宅会社選びや住宅会社の違いがわからないなどの不満を持つ人はそれぞれ約30%以下となりました。

これは注文住宅相談サービスを利用していない人の約半数となります。

■まとめ

今回のアンケート調査では、注文住宅を購入する際の適切な予算や住宅会社選びなどの不安や悩みはあるものの、どこに相談したら良いかわからない人が多くいることがわかりました。

そのため、ファイナンシャルプランナーや注文住宅相談サービスを利用せず、住宅選びについて不満を抱えたり失敗をしてしまったという人も少なくないようです。

しかし、ファイナンシャルプランナーや注文住宅相談サービスを利用した人はそれぞれのサービスについて満足度が高い結果となっています。

失敗のない家づくりを進めるうえで、悩みや不安を専門家に相談して解消しながら進めていくことはとても重要であることがわかります。

