カービィの可愛らしさを詰め込んだ！PowerA『星のカービィ』デザイン Nintendo Switch用コントローラー

アメリカのゲーミングアクセサリーブランド「PowerA」(パワーエー)は、日本初(*1)となる『星のカービィ』のデザインをあしらったNintendo Switch用コントローラーを含むゲーミングアクセサリー2商品を2024年10月1日に発売します。

PowerA『星のカービィ』デザイン Nintendo Switch用コントローラー

今回発売する『星のカービィ』のデザインをあしらったNintendo Switch用ゲーミングアクセサリーは、ワイヤレスコントローラーとゲームカードホルダーの2商品です。

ワイヤレスコントローラーは、くいしんぼうなカービィをイメージして「ほおばり」の表情でデザインされています。

まるでカービィがコントローラーそのものになったかのように見える可愛らしいデザインです。

カービィがデザインされたNintendo Switchのコントローラーが発売されるのは日本国内で今回が初めてとなります。

ゲームカードホルダーは、カービィがダッシュしているポップなデザインを採用し、最大24枚のゲームカードをコンパクトに収納できるケースです。

細部にまでこだわり、カービィの可愛らしさを詰め込んだ、魅力あふれるアイテムです。

■新商品

・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - 星のカービィ ほおばり

・ゲームカードホルダー for Nintendo Switch - 星のカービィ ダッシュ

【ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - 星のカービィ ほおばり】

カービィみたいなコントローラー!?「ほおばり」デザインのカービィモデル。

ベーシックな機能を搭載したエントリーモデルのワイヤレスコントローラーです。

モーションセンサー(加速度センサー/ジャイロセンサー対応)により直感的な旋回やターンなどが可能で、優れた操作性を実現。

さらに、人間工学に基づくデザインにより、長時間のゲームプレイも快適に楽しめます。

単三電池駆動で、最長40時間(*2)使用可能。

また、くいしんぼうなカービィをイメージして「ほおばり」の表情でデザインされています。

市場想定価格 :6,600円(税込)

サイズ :W150×H110×D60 (mm)

質量 :160g

適合性 :Nintendo Switch/Nintendo Switch(有機ELモデル)/

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証:2年保証

(*2)電池の連続使用時間は使用状況によって異なります。

【ゲームカードホルダー for Nintendo Switch - 星のカービィ ダッシュ】

「星のカービィ」のポップなデザインのゲームカード用ケース。

「カービィ」がダッシュしているポップなデザインをあしらったゲームカードホルダー。

スタイリッシュでクラシックな三つ折りウォレット形式で、Nintendo Switch用ゲームカードをまとめられるコンパクトなケース。

最大24枚のゲームカードを収納して安全に持ち運ぶことができます。

紛失した場合に備えて、ネームカードを入れられるクリアポケットが付いています。

市場想定価格 :1,600円(税込)

サイズ :W127×H102×D12 (mm)

質量 :40g

国内正規品限定保証:2年保証

■取扱い販売店(50音順)

・Amazon( https://www.amazon.co.jp/stores/page/BD59B21E-E281-49FF-8FB1-D51953780E06 )

・ビックカメラ

・ヨドバシカメラ

■予約受付中!

紹介した商品は、取扱い販売店およびオンラインショップにて9月24日(火)より好評予約受付中です。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

