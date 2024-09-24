ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（9月）
予想 6.5% 前回 6.75%
22:00
米FHFA住宅価格指数（7月）
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）
予想 N/A 前回 6.47%（前年比)
ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）
予想 103.9 前回 103.3
米リッチモンド連銀製造業指数（9月）
予想 N/A 前回 -19.0
25日
1:00
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
2:00
米2年債入札（690億ドル）
5:00
クーグラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
国連総会一般討論演説（30日まで）
南アフリカ市場は伝統文化継承の日のため休場
※予定は変更されることがあります。
ハンガリー中銀政策金利（9月）
予想 6.5% 前回 6.75%
22:00
米FHFA住宅価格指数（7月）
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）
予想 N/A 前回 6.47%（前年比)
ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）
予想 103.9 前回 103.3
米リッチモンド連銀製造業指数（9月）
予想 N/A 前回 -19.0
25日
1:00
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
2:00
米2年債入札（690億ドル）
5:00
クーグラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
国連総会一般討論演説（30日まで）
南アフリカ市場は伝統文化継承の日のため休場
※予定は変更されることがあります。