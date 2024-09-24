21:00
ハンガリー中銀政策金利（9月）
予想　6.5%　前回　6.75%

22:00
米FHFA住宅価格指数（7月）
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）
予想　N/A　前回　6.47%（前年比)

ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）
予想　103.9　前回　103.3

米リッチモンド連銀製造業指数（9月）
予想　N/A　前回　-19.0

25日
1:00　
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演

2:00　
米2年債入札（690億ドル）

5:00　
クーグラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）


国連総会一般討論演説（30日まで）
南アフリカ市場は伝統文化継承の日のため休場

※予定は変更されることがあります。