¡ÚTCK¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ß°ðÍÕ¹À»Ö¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü
¡¡Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤Ï¡¢10·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊJDC¡Ë¡×¤òµÇ°¤·¡¢2024Ç¯ÅÙCM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë°ðÍÕ¹À»Ö¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÚTCK¡ÛB¡Çz°ðÍÕ¹À»Öºî»ìºî¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡ª±©ÅÄÇÖ¤Ø¸þ¤±¤¿¿·CM¤¬¸ø³«2024Ç¯ÅÙ¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö
¡¡Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¡¢9·î29Æü¤«¤é10·î4Æü¤Î´ü´Ö¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢ÆÃÊÌÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿ÇÏÁü¤òÇØ·Ê¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£10·î1Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿Êý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢9·î24Æü¤«¤é10·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢TCK¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç°ðÍÕ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç178Ì¾¤Ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²»Üºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£