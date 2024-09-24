【日本テレビ盃】ウシュバテソーロは4枠4番へ
9月25日（水）に船橋競馬場で行われる、日本テレビ盃（Jpn2・3歳上・ダ1800m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭で、現役ダートのトップクラスが顔を揃えた。ここはJRA勢の決着か。注目の発走は25日（水）20時05分。
【ドバイワールドカップ】川田「はるか先に勝ち馬が…」ウシュバテソーロ連覇ならず2着ダートの強豪集う
1-1
ソルトゴールド
牡5・56.0・大畑慧悟
今津博之・愛知
2-2
ウィリアムバローズ
牡6・57.0・坂井瑠星
上村洋行・栗東
3-3
ホウオウトゥルース
せん8・56.0・岡村健司
佐藤裕太・船橋
4-4
ウシュバテソーロ
牡7・58.0・川田将雅
高木登・美浦
4-5
キャッスルトップ
牡6・57.0・仲野光馬
渋谷信博・船橋
5-6
コラルノクターン
牡7・56.0・木間塚龍馬
矢野義幸・船橋
5-7
デルマソトガケ
牡4・56.0・C.ルメール
音無秀孝・栗東
6-8
ゴールドハイアー
牡6・56.0・石崎駿
林正人・船橋
6-9
ナニハサテオキ
牡5・56.0・森泰斗
平山真希・浦和
7-10
マイネルヘリテージ
牡5・56.0・松戸政也
井樋一也・金沢
7-11
ギガキング
牡6・56.0・吉原寛人
稲益貴弘・船橋
8-12
シンコーマーチャン
牡10・56.0・加藤聡一
今津博之・愛知
8-13
メイショウハリオ
牡7・57.0・浜中俊
岡田稲男・栗東