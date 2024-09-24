9月25日（水）に船橋競馬場で行われる、日本テレビ盃（Jpn2・3歳上・ダ1800m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭で、現役ダートのトップクラスが顔を揃えた。ここはJRA勢の決着か。注目の発走は25日（水）20時05分。

【ドバイワールドカップ】川田「はるか先に勝ち馬が…」ウシュバテソーロ連覇ならず2着

ダートの強豪集う

1-1

ソルトゴールド

牡5・56.0・大畑慧悟

今津博之・愛知

2-2

ウィリアムバローズ

牡6・57.0・坂井瑠星

上村洋行・栗東

3-3

ホウオウトゥルース

せん8・56.0・岡村健司

佐藤裕太・船橋

4-4

ウシュバテソーロ

牡7・58.0・川田将雅

高木登・美浦

4-5

キャッスルトップ

牡6・57.0・仲野光馬

渋谷信博・船橋

5-6

コラルノクターン

牡7・56.0・木間塚龍馬

矢野義幸・船橋

5-7

デルマソトガケ

牡4・56.0・C.ルメール

音無秀孝・栗東

6-8

ゴールドハイアー

牡6・56.0・石崎駿

林正人・船橋

6-9

ナニハサテオキ

牡5・56.0・森泰斗

平山真希・浦和

7-10

マイネルヘリテージ

牡5・56.0・松戸政也

井樋一也・金沢

7-11

ギガキング

牡6・56.0・吉原寛人

稲益貴弘・船橋

8-12

シンコーマーチャン

牡10・56.0・加藤聡一

今津博之・愛知

8-13

メイショウハリオ

牡7・57.0・浜中俊

岡田稲男・栗東