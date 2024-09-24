本日の【上場来高値更新】 積水ハウス、日立など28銘柄
本日の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比216円高の3万7940円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＵＢＳ証券が投資判断を「中立→買い」に引き上げた積水ハウス <1928> [東証Ｐ]、米エヌビディアＡＩ活用の鉄道インフラ検査システムを開発した日立製作所 <6501> [東証Ｐ]など。そのほか、ボードルア <4413> [東証Ｇ]、東計電算 <4746> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。
※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1911> 住友林 東Ｐ 建設業
<1928> 積水ハウス 東Ｐ 建設業
<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業
<2498> オリコンＨＤ 東Ｓ サービス業
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ 食料品
<2932> ＳＴＩＦＨＤ 東Ｓ 食料品
<3847> パ・システム 東Ｓ 情報・通信業
<4307> 野村総研 東Ｐ 情報・通信業
<4403> 日油 東Ｐ 化学
<4413> ボードルア 東Ｇ 情報・通信業
<4746> 東計電算 東Ｓ 情報・通信業
<5449> 大阪製鉄 東Ｓ 鉄鋼
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6406> フジテック 東Ｐ 機械
<6501> 日立 東Ｐ 電気機器
<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ サービス業
<7683> ＷＡ 東Ｇ 小売業
<7867> タカラトミー 東Ｐ その他製品
<8136> サンリオ 東Ｐ 卸売業
<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業
<9058> トランコム 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9697> カプコン 東Ｐ 情報・通信業
<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業
<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース