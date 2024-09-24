　本日の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比216円高の3万7940円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＵＢＳ証券が投資判断を「中立→買い」に引き上げた積水ハウス <1928> [東証Ｐ]、米エヌビディアＡＩ活用の鉄道インフラ検査システムを開発した日立製作所 <6501> [東証Ｐ]など。そのほか、ボードルア <4413> [東証Ｇ]、東計電算 <4746> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1911> 住友林　　　　東Ｐ　建設業
<1928> 積水ハウス　　東Ｐ　建設業
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2498> オリコンＨＤ　東Ｓ　サービス業

<2585> Ｌドリンク　　東Ｐ　食料品
<2932> ＳＴＩＦＨＤ　東Ｓ　食料品
<3847> パ・システム　東Ｓ　情報・通信業
<4307> 野村総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4403> 日油　　　　　東Ｐ　化学

<4413> ボードルア　　東Ｇ　情報・通信業
<4746> 東計電算　　　東Ｓ　情報・通信業
<5449> 大阪製鉄　　　東Ｓ　鉄鋼
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5929> 三和ＨＤ　　　東Ｐ　金属製品

<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6406> フジテック　　東Ｐ　機械
<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6544> Ｊエレベータ　東Ｐ　サービス業
<7683> ＷＡ　　　　　東Ｇ　小売業

<7867> タカラトミー　東Ｐ　その他製品
<8136> サンリオ　　　東Ｐ　卸売業
<9028> ゼロ　　　　　東Ｓ　陸運業
<9058> トランコム　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9697> カプコン　　　東Ｐ　情報・通信業

<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業


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