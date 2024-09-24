本日の【上場来高値更新】 積水ハウス、日立など28銘柄 本日の【上場来高値更新】 積水ハウス、日立など28銘柄



本日の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比216円高の3万7940円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＵＢＳ証券が投資判断を「中立→買い」に引き上げた積水ハウス <1928> [東証Ｐ]、米エヌビディアＡＩ活用の鉄道インフラ検査システムを開発した日立製作所 <6501> [東証Ｐ]など。そのほか、ボードルア <4413> [東証Ｇ]、東計電算 <4746> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<1911> 住友林 東Ｐ 建設業

<1928> 積水ハウス 東Ｐ 建設業

<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業

<2498> オリコンＨＤ 東Ｓ サービス業



<2585> Ｌドリンク 東Ｐ 食料品

<2932> ＳＴＩＦＨＤ 東Ｓ 食料品

<3847> パ・システム 東Ｓ 情報・通信業

<4307> 野村総研 東Ｐ 情報・通信業

<4403> 日油 東Ｐ 化学



<4413> ボードルア 東Ｇ 情報・通信業

<4746> 東計電算 東Ｓ 情報・通信業

<5449> 大阪製鉄 東Ｓ 鉄鋼

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品



<6250> やまびこ 東Ｐ 機械

<6406> フジテック 東Ｐ 機械

<6501> 日立 東Ｐ 電気機器

<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ サービス業

<7683> ＷＡ 東Ｇ 小売業



<7867> タカラトミー 東Ｐ その他製品

<8136> サンリオ 東Ｐ 卸売業

<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業

<9058> トランコム 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9697> カプコン 東Ｐ 情報・通信業



<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業

<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業





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