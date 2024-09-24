UNFAIR RULE、10/16発売の1st Full Album『ひとりごと』より「曖昧」が先行配信
UNFAIR RULEが、10月16日(水)に発売する1st Full Album『ひとりごと』収録の「曖昧」を配信リリースする。
「曖昧」は、リバーブが印象的なボーカルや緩急のあるバンドサウンド、印象的なギターソロなどUNFAIR RULE の新たな一面を感じ取ることができるミドルバラードで、バラエティ豊かなアルバムの全体像を感じさせる1曲。
1st Full Album『ひとりごと』は、全12曲入りのUNFAIR RULEにとって初のフルアルバムで、収録曲には2023年7月配信リリースの「if」、同12月に配信リリースし会場限定盤CD『ふたりでいてもひとり』にも収録された「悲しくないよ、」、2024年4月に配信リリースした「嘘」、8月配信リリースの「君にさよならを言わない」、そして「曖昧」の5曲に加えて、新たなサウンドプロダクションやアプローチに挑戦したバラエティ豊かな新曲群が収録される。
リリース情報
2024年9月25日(水)
https://UNFAIRRULE.lnk.to/aimai
リリース情報
2024年10月16日(水)発売
予約URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65905.html
価格：2,750円(税込) 形態：通常盤 品番：VICL-65905
1.ひとりごと
2.君にさよならを言わない
3.思い出になっても
4.曖昧
5.悲しくないよ、
6.消しゴム
7.新宿歌舞伎町
8.このままでいいのさ
9.if
10.嘘
11.Clone
12.内緒
予約URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65905.html
ライブ・イベント情報
10月25日(金) 神奈川 F.A.D YOKOHAMA ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）
10月27日(日) 静岡 磐田FM ステージ ※対バンあり
OPEN 17:30 / START 18:00 問い合わせ：磐田FM ステージ（0538-74-0082）
10月31日(木) 兵庫 太陽と虎 ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：太陽と虎（078-231-5540）
11月1日(金) 京都 KYOTO MUSE ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：KYOTO MUSE（075-223-0389）
11月8日(金) 広島 ALMIGHTY ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：ALMIGTHY（082-542-8877）
11月10日(日) 高松 sound space RIZIN' ※対バンあり
OPEN 17:30 / START 18:00 問い合わせ：sound space RIZIN'（087-851-3058）
11月14日(木) 福岡 OP'S ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：OP's（092-711-9930）
11月15日(金) 鹿児島 SR HALL ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：SR Hall（099-227-0337）
11月22日(金) 愛知 RAD HALL ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：RAD HALL（052-253-5936）
11月27日(水) 東京 CLUB PHASE ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：CLUB PHASE（03-5911-2777）
12月7日(土) 大阪 Live House ANIMA ※対バンあり
OPEN 17:30 / START 18:00 問い合わせ：Live House ANIMA（06-4708-8603）
12月12日(木) 新潟 CLUBRIVERST ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：CLUB RIVERST（025-250-0430）
12月13日(金) 金沢 vanvanV4 ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：vanvanV4（076-223-7565）
12月18日(水) 仙台 MACANA ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：MACANA（022-262-5454）
12月21日(土) 岡山 CRAZYMAMA 2ndROOM ※ワンマン
OPEN 17:30 / START 18:00 問い合わせ：岡山CRAZYMAMA 2nd ROOM（086-225-9014）
チケット申込みURL：https://eplus.jp/unfairrule/
関連リンク
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