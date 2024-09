「RAP：PUBLIC」全く新しいHIPHOPサバイバルを予告…MCパク・ジェボムが意気込み明かす

今までになかった、新しい形態のヒップホップサバイバル番組がやってくる。昨日(23日)、ソウル龍山(ヨンサン)区CGV龍山アイパークモールにて、TVINGオリジナルバラエティ番組「RAP:PUBLIC」の制作発表会が行われ、MCのパク・ジェボム、チーフプロデューサーのチェ・ヒョジン、プロデューサーのチョン・ウヨンが出席した。同番組は、“ラップ”を武器に戦略的な生存競争を繰り広げるリアルヒップホップサバイバルだ。韓国初のヒップホップサバイバルで、ヒップホップブームを巻き起こしたMnet「SHOW ME THE MONEY」の制作陣が新たに制作した新概念のヒップホップサバイバルだ。

この日、パク・ジェボムは「MCの提案をいただいた時は驚いた」とし、「『SHOW ME THE MONEY』のジンピョ兄さん(キム・ジンピョ)のMCがすごく上手だった。僕はMCとしても未熟だし、台本もうまく読めないのに、僕にオファーをしてくれたので、『SHOW ME THE MONEY』とは異なる挑戦をするんだなと思った。そのため僕も一生懸命やろうと思った」と明かした。チェ・ヒョジンCPは、企画の意図について「まず、『SHOW ME THE MONEY』『高等ラッパー』など、ヒップホップの番組を数年間手掛けてきたのでアーティストや様々なシーンをたくさん見る機会があった。思ったよりも純粋で熱情的で、素敵な人たちだと思った。魅力的な姿が断片的に見えるかもしれないと思ったし、もう少し主導的にコンテンツをリードしていくラップバトルサバイバルがあったらどうだろうかと思った」と明かした。また、「ラッパーたちについては、一部の事件、状況などで偏見を持っている方もいらっしゃると思う。私が傍で見ていると、彼らは魅力的で自身の音楽に情熱を持っているので、自然にそのような部分を見せてほしいと思った。企画をしてからかなり時間が経ったけれど、『SHOW ME THE MONEY 777』をする時、グループ対抗戦を行ったことがある。審査される方々やラッパーの方々、スタッフの方々もバトルを楽しんでいるのを見て、企画の力を信じるようになった。TVINGという素敵なプラットフォームに出会って、より自由な企画ができたと思う」と説明した。「RAP:PUBLIC」というタイトルの意味については、「ラッパーだけの社会を構成し、ストーリーを引っ張っていく番組なので、共和国という意味も含まれているし、ラップをしている人々という意味も持っている」と語った。長い間率いてきた「SHOW ME THE MONEY」との違いは何だろうか。チョン・ウヨンPDは「これまで愛された『SHOW ME THE MONEY』があったので、それと差別化戦略としてストーリーとビジュアルに気を使った。『SHOW ME THE MONEY』がオーディションなのでラッパーの個性やキャラクターを見せるのに限界があって、そのような部分をもう少し見せることができる番組を作りたいと思った。ラッパーたちが作っていく社会を取り入れようとし、この社会の中で審査委員やプロデューサーたちが審査するよりは、自分たちで評価できる構造を作りたかった。ラッパーたちにこの部分について話した時、心配する部分もあったけれど、興味深いと思う部分もあった」と答えた。同番組では、60人のラッパーが一緒に生活しながらチームを作り、チーム戦を繰り広げる。ラップバトルだけでなく、その中で陰謀、作戦、裏切りなども存在する。チョン・ウヨンPDは番組に世界観を加えた理由について「ラッパーたちの個性やキャラクターは、一緒に生活する中で見られる部分が多いと思った。一緒に生活しながらチームを勝利に導く過程をリアルに盛り込みたかった。世界観を取り入れて生活し、ドラマ的な部分を強調したかった」と明かした。