£´¿ÍÁÈ´É³Ú´ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×£Í£Ï£Ó¡¡£Æ£±¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£Ç£Ð¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡Ö²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¡×
¡¡£´¿ÍÁÈ¤Î´É³Ú´ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Í£Ï£Ó¡Ê£Í£õ£ó£é£ã¡¡£Ï£í£ï£ô£å£î£á£ó£è£é¡¡£Ó£é£ó£ô£å£ò£ó¡Ë¤¬¡¢£²£°Æü¤«¤é£²£²Æü¤Þ¤Ç£Æ£±¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£Ç£Ð¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¡££²£´Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤Î£Å£ò£î£á¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î£Í£é£ù£õ¡¢¥¢¥ë¥È¡¦¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¡¼¥ó¤Î£Á£Í£É¡¢¥Æ¥Ê¡¼¡¦¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¡¼¥ó¤Î£Ì£ï£ô£ô£á¤È¤¤¤¦£´¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë£Í£Ï£Ó¤Ï¡¢´É³Ú´ï¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æº¸±¦¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¡¢¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿à¥Ö¥é¥À¥óá¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ê£Á£Ç£Ô¡Ë¡×¤Ç½à·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥Ð¥¤¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³«ºÅ¤Î£³Æü´Ö¤ËÌó£³£°Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£Ç£Ð¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏºòÇ¯¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢£Ø£Ç¤¬½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£Í£Ï£Ó¤À¤±¤¬ÆüËÜ¤«¤é½Ð±é¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ê¤É·×£±£±¤«½ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÎ©¤Á¡¢£Á£Ç£Ô¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö£Â£Á£Î£Ç¡¡£Â£Á£Î£Ç¡×¤Ê¤É¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ½°¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£Í£Ï£Ó¤Ï£±£°·î£±£¹Æü¤ÎÂçºå¡¦Ê¡Åç£²£î£ä¡¡£Ì£É£Î£Å¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£²£°Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦£å£ì£ì¡¥£Ó£É£Ú£Å¡¢£²£·Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«£×£×£×¤ÈÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡£Å£ò£î£á¡Ö½é¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£Ç£Ð¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµ¬ÌÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹Ãæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â²¿¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤¬ÃÏ¸µ¡ÊËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¡Ë¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë£Í£Ï£Ó¤Î¤³¤È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£Í£é£ù£õ¡ÖÂç¤¤ÊÂç²ñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë£Í£Ï£Ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤ä²þÁ±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿£³Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âÂç´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡£Á£Í£É¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª£±Æü¤ËÊ£¿ô²ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿£³Æü´Ö¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¬£Í£Ï£Ó¤Î²»³Ú¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡£Ì£ï£ô£ô£á¡Ö¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¸ø±é·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÁö¤ë¼Ö¤Î²»¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¿ô¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë£³Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×