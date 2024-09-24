ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢50-50¤ÇµåÃÄ¤¬Ìó335Ëü±ß´óÉÕ¡¡¥Õ¥¡¥ó¾Î»¿¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡×
ÂçÃ«¤Î50-50¤ò¼õ¤±¡¢21Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤¯¤¸¼Â»Ü¡ÄÁ´¹ØÆþ³Û¤ÎÈ¾Ê¬¤òÆü·ÏÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬»Ë¾å½é¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡Ê50-50¡Ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ð¶â¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡Ö50/50 Raffle¡×¤Î¼ý±×¤ò¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¥µ¥ó¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥Ð¥ì¡¼¡¦Æü·Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¡£2Ëü3345¥É¥ë¡ÊÌó335Ëü±ß¡Ë¤¬¤ò¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¥µ¥ó¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥Ð¥ì¡¼¡¦Æü·Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö50/50 Raffle¡×¤È¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¯¤¸¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´¹ØÆþ³Û¤Ï4Ëü6690¥É¥ë¡ÊÌó670Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢È¾Ê¬¤Î2Ëü3345¥É¥ë¡ÊÌó335Ëü±ß¡Ë¤¬ÅöÁª¼Ô¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤¬Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ð¶â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¥µ¥ó¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥Ð¥ì¡¼¡¦Æü·Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÏÆü·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÊ¸²½°ä»º¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹ÃÄÂÎ¡£Æ±´ð¶â¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤³¤Î»Ý¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Öµå¾ìÆâ¤Ç¤âµå¾ì³°¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡ª¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë