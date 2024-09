「挑む人の、いちばんの味方」 ”赤本” 創刊70周年を記念して、書籍をミニチュア化したガシャポン(R)の人気シリーズに初登場! 『豆ガシャ本 大学赤本』、あなたはどの大学を選ぶ?大学入試の過去問題集 "赤本" とは受験生のための大学入試の過去問題集。全国370校以上の大学を網羅しており、その見た目から「赤本」と呼ばれて過去問の代名詞になっているものの、創刊時は赤くないものもあったことはご存知だろうか。1954年の創刊以来、最新の入試問題を掲載して毎年発行されており、2024年に創刊70周年を迎えたのを機に、シリーズ名が「大学赤本シリーズ」に改められている。

ご紹介するアイテムは、そんな大学入試の過去問題集 ”赤本” を全高約5cmのミニチュアサイズにした、ガシャポン(R)の人気シリーズ『豆ガシャ本』。表紙だけでなく、中身の問題も精密に再現されているのがポイントだ。70周年を迎える ”赤本” は、時の流れと共に何度もデザインが変化。18歳で受験すると考えれば2024年時点でおよそ88歳までの方が手にしてきたことになるが、表紙のデザイン変遷により、年代によって思い出の赤本が異なるのが特徴だ。『豆ガシャ本 大学赤本』は旧帝大7大学をピックアップ。京都大学、北海道大学、大阪大学、九州大学、名古屋大学、東北大学、東京大学の年代やデザインの異なる赤本が全7種がラインナップされている。2024年10月第5週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにてお取り扱いがスタートするので、コレクションに、思い出浸りに、受験の御守りに、ぜひお手にとってみてはいかがだろうか。※本資料に記載されている情報は 2024年9月20日現在のものです。「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。(C)KYOGAKUSHA, AN IMPRINT OF SEKAISHISOSHA-KYOGAKUSHA CO., LTD.