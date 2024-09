【JFL第22節プレビュー】J3ライセンス交付組どうしの上位直接対決も　首位高知は鈴鹿戦、2位栃木Cは新宿戦など

28日〜29日にかけ、日本フットボールリーグ(JFL)第22節の8試合が各地で行われる。24日、JFLの7クラブが申請していた「2025シーズンJ3クラブライセンス」に関し、判定結果が公表され、7クラブとも「交付」に。当該クラブはJ3リーグ入会(※)へ一歩前進だ。◆「交付」1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点48 | +202位 栃木シティ | 勝ち点40 | +153位 ラインメール青森 | 勝ち点33 | +9

5位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点33 | +26位 レイラック滋賀 | 勝ち点32 | +127位 ヴィアティン三重 | 勝ち点31 | +214位 クリアソン新宿 | 勝ち点16 | -19(※)成績面では「2位以内」がJ3入会への最低ライン。J3入会審査クリアを前提とした場合、優勝なら自動昇格、2位なら入替戦へ14位新宿以外は成績面の充足に可能性を残す一方、上記のように、3位青森から7位V三重までは"瀬戸際"と言って差し支えない状況。そんななか、第22節では交付組どうしによる勝ち点「1」差の直接対決も…死闘が予想される。◆ヴェルスパ大分 vs レイラック滋賀9月29日(日) 14:00キックオフ日田市陸上競技場(大分県日田市)このカードが、その直接対決。両者とも残り10試合で、2位栃木CとV大分は勝ち点「7」差、滋賀は「9」差という状況。それも、栃木Cの消化が1試合少ない中での、この差である。V大分と滋賀。現実的には、もはや勝ち点「3」以外は負けに等しく、ここで敗れようものならJ3への昇格争いから脱落すると見るべきか。ゼッタイに落とせない一戦である。◆栃木シティ vs クリアソン新宿9月28日(土) 18:00キックオフCITY FOOTBALL STATION(栃木市)こちらも交付組どうしの対決だが、栃木Cが入替戦圏につけ、新宿は残留争いという状況。7試合無敗と目下好調の栃木C…実は昇格まもない今季序盤戦で新宿に敗れているのだ。新宿視点だと、今季唯一の複数得点が栃木C戦(第5節/2◯0)。そこから相手はJFLの土俵に馴染んだが、2戦2勝となるか。関東1部時代からのライバルに土をつける気概を、見せられるか。◆ヴィアティン三重 vs FCマルヤス岡崎9月28日(土) 18:00キックオフLA・PITA東員スタジアム(三重県員弁郡東員町)一方、V三重は3試合未勝利となっており、前節はHonda FC相手に公式記録上でシュートゼロ。0-3の完敗を喫したなか、第22節は前半戦で勝利したマルヤスをホームに迎え入れる。V三重については、ここまでのホームゲーム観客動員が「平均1902人」。"平均2000人"を視界に捉えるなか、V大分や滋賀と同じく成績面で瀬戸際…残りの全試合で勝利が欲しい。◆ラインメール青森 vs 沖縄SV9月29日(日) 13:00キックオフ新青森県総合運動公園球技場(青森市)青森は現在3位も、2位栃木Cとは勝ち点「7」差。また"平均2000人"の到達も心配な状況ではあるが、とにかく前へ前へ。第22節は前半戦アウェイで敗れた沖縄とのリベンジマッチだ。今季複数失点3試合の堅守軍団は、前節FWベッサ、FW村上弘有の得点源2枚が揃ってゴールを決め、逆転勝利。良い兆候である。またここからはホーム3連戦…観客動員含め、正念場だ。◆アトレチコ鈴鹿 vs 高知ユナイテッドSC9月29日(日) 15:00キックオフ上野運動公園競技場(三重県伊賀市)首位高知は前節、"十八番"今季7度目の1-0勝ちが飛び出し、4試合ぶり白星。守備から流れをつくるチームとしては、この上ない勝ち方となり、第22節はアウェイで鈴鹿との対戦だ。ポイントとしては、攻撃のバリエーションか。高知は24日、攻撃を司るゲームメーカー、MF佐々木敦河の骨折を発表。佐々木の不在下でも前節は勝利したが、今節やいかに。◆第22節9月28日(土)[13:00]Honda FC vs FCティアモ枚方ソニー仙台FC vs ミネベアミツミFC[18:00]栃木シティ vs クリアソン新宿ヴィアティン三重 vs FCマルヤス岡崎9月29日(日)[13:00]ラインメール青森 vs 沖縄SV横河武蔵野FC vs ブリオベッカ浦安[14:00]ヴェルスパ大分 vs レイラック滋賀[15:00]アトレチコ鈴鹿 vs 高知ユナイテッドSC