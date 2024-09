SEVENTEEN、12thミニアルバムのFEEL YOUバージョンのオフィシャルフォトを公開

SEVENTEENが、ヒーリングメッセージを予告した。彼らは本日(24日)、公式SNSを通じて12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」のオフィシャルフォト「FEEL YOU」バージョン56枚を掲載した。先立って公開された2つのバージョンに続く新しいアルバムの最後のオフィシャルフォトだ。写真の中で彼らが見せるナチュラルな魅力が目を引いた。海辺を背景に平和な時間を過ごす彼らの姿が微笑ましい。また、13人のメンバーが一緒にビーチボールとキャンプファイヤーを楽しむ姿は感動を与えた。「あなたを感じる」というバージョン名のように、彼らが一緒に旅行し、お互いを癒してあげるような温かい雰囲気を見せた。

彼らはこれまでオフィシャルフォトをはじめ、アルバムのタイトルやトレーラー映像などを通じて誰もが共感できる話を予告した。「I FELT HELPLESS」をアナグラム(anagram:単語や文章を構成する文字の順番を入れ替えて、別の単語や文章を作ること)で表現したアルバム名に続き、異なる感性が際立つ3つのバージョンのオフィシャルフォトを次々と公開し、ニューアルバムへの期待を高めた。SEVENTEENは10月14日午後6時に「SPILL THE FEELS」を発売する。彼らはカムバックに先立って、同月12〜13日、高陽(コヤン)総合運動場のメインスタジアムでワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の幕を開ける。その後、アメリカや日本を含むアジアでツアーを続けていく予定だ。