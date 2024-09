【ラ・リーガ第7節プレビュー】週末ダービー控えるマドリード勢に注目の変則ミッドウィーク開催

先週末に行われた第6節はバルセロナ、レアル・マドリーが共に勝利を飾った一方、アトレティコ・マドリーやレアル・ソシエダ、ジローナといった強豪が取りこぼした。変則でのミッドウィーク開催となる今節は、ヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ初戦を戦う2チームが先週に試合を行っており、FW浅野拓磨とMF久保建英の日本人対決が実現したマジョルカvsレアル・ソシエダはマジョルカの1-0の勝利。レガネスvsアスレティック・ビルバオは、アスレティックが0-2で勝利している。

開幕7連勝が懸かるバルセロナと共に、今節は週末にマドリード・ダービーを控えるレアル・マドリー、アトレティコ・マドリーの2チームの戦いに大きな注目が集まる。レアル・マドリーは前節、ホームで昇格組エスパニョールと対戦。試合中の微調整を含めたアウェイチームの堅守に手を焼き、後半立ち上がりに先制点まで奪われたが、DFカルバハルの即時の同点ゴールから一気に攻勢を強めると、FWヴィニシウス・ジュニオールとFWロドリゴ・ゴエスの見事な連携弾で勝ち越すと、ヴィニシウスとFWムバッペが続けてゴールネットを揺らし、終わってみれば4-1の快勝。今季初の逆転勝利でリーグ3連勝とした。難所メトロポリターノでの大一番に弾みを付けたいアンチェロッティのチームは、ホームでアラベスと対戦。前節セビージャ相手に競り勝つなど開幕からすでに3勝を挙げるなど好調を維持する曲者相手にきっちり勝ち切りたい。幾つかのポジションでのターンオーバーも見込まれるが、バロンドール内定報道も出るブラジル代表FWと、公式戦4戦連発中のフランス代表FWの活躍に期待だ。一方のアトレティコは前節、ラージョ・バジェカーノとの自治州ダービーに臨んだ。決定機の数ではわずかに上回るもラージョのハードワークに苦戦を強いられた結果、MFコナー・ギャラガーの2試合連続ゴールで同点に追いついたものの1-1のドローに終わって3連勝を逃した。今節は開幕から悪くない戦いぶりを見せるセルタとのアウェイゲームに臨むが、マドリーに比べてダービーへ2日準備期間が少なくなる日程面のディスアドバンテージがあるため、シメオネ監督は引き続きターンオーバーを行いながら週末の大一番へ弾みを付ける戦いを見せたいところ。ラージョ戦では全体的に重さも見受けられただけに、前半で勝負を決めるぐらいの勢いを持って入り優位に試合を進めていきたい。欧州5大リーグでは4連勝のバイエルンと並んで開幕から全勝を継続するバルセロナ。無敗対決となった前節のビジャレアルとの上位対決では敵地で5-1の完勝を収めた。相手のハイラインの背後を狙う攻撃に苦戦したものの、積極的なターンオーバーを敢行した中でFWレヴァンドフスキとFWハフィーニャのドブレーテ共演に、MFパブロ・トーレにも初ゴールが生まれた。ただ、この試合では守護神テア・シュテーゲンが右膝蓋腱断裂の重傷を負う重大なアクシデントが発生。絶好調のチームに激震が走った。フリーで獲得可能な選手を中心に緊急補強に踏み切る可能性が高いが、代役を担うGKイニャキ・ペーニャの活躍が必須だ。開幕未勝利のヘタフェをホームで迎え撃つ一戦ではファウルを辞さないタフな相手にこれ以上のケガ人を出したくないところだが、深刻な得点力不足の一方で守備は堅さのある相手に対して、自慢の攻撃陣が守備の不安を払拭するゴールラッシュといきたい。前節のバレンシア戦ではチャンピオンズリーグ(CL)との二足の草鞋の影響が早くも出たか、絶不調の相手に0-2の敗戦を喫して初白星を献上したジローナ。これでチームは公式戦3連敗と厳しい序盤戦に。アトレティコを苦しめたラージョ相手の中3日の一戦は難しい戦いが想定されるが、何とか勝ち点3を取り戻したい。その他ではヘタフェと共に開幕未勝利が続くラス・パルマス、下位に沈むセビージャやバレンシアの戦いにも注目だ。《ラ・リーガ第7節》9/17(火)マジョルカ 1-0 レアル・ソシエダ9/19(木)レガネス 0-2 アスレティック・ビルバオ9/24(火)《26:00》セビージャ vs バジャドリーバレンシア vs オサスナ《28:00》レアル・マドリー vs アラベス9/25(水)《26:00》ジローナ vs ラージョ《28:00》バルセロナ vs ヘタフェ9/26(木)《26:00》エスパニョール vs ビジャレアルラス・パルマス vs ベティス《28:00》セルタ vs アトレティコ・マドリーCL&ELの全試合が視聴可能!シーズンパスでまるごとお得に楽しめる!WOWOWでCL&ELを観よう