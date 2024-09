BLACKPINK「How You Like That」ダンス映像の再生回数が17億回を突破！K-POP史上初の記録

BLACKPINKの「How You Like That」のダンス映像が、YouTubeで再生回数17億回を突破した。24日、YG ENTERTAINMENTによると、BLACKPINKの「How You Like That」のダンス映像は同日午前2時頃にYouTubeで再生回数17億回を突破した。2020年7月6日に公開されてから約4年2ヶ月で、ダンス映像としてはK-POP史上初で最高の記録だ。

BLACKPINKは名実共に“YouTubeクイーン”として君臨し、K-POPガールズグループの歴史に大きな足跡を残している。彼女たちの公式YouTubeチャンネルの中で、再生回数17億回以上の動画は4本で、「DDU-DU DDU-DU」(22億回)、「Kill This Love」(20億回)、「BOOMBAYAH」(17億回)のミュージックビデオが17億回以上の再生回数を達成した。ダンス映像の爆発的な再生回数は、BLACKPINKの専売特許であり、彼女たちのパフォーマンスに対するファンの関心の高さを垣間見ることができる。「How You Like That」のミュージックビデオ本編の再生回数も最近13億回を突破し、着実に再生回数を伸ばしており、今後の推移も期待される。「How You Like That」は、どのような状況にも屈せず高く飛び上がろうというメッセージを盛り込んだ楽曲だ。「2020 MTV Video Music Awards」で「今年の夏最高の曲(Song of The Summer)」を受賞し、同年YouTubeが選定した「グローバル・トップ・サマーソング(Global Top Summer Song)」でも1位を獲得した。音楽配信の成績も凄まじいものだった。この曲は当時、韓国のチャートをすべて席巻し、Spotifyグローバルトップ50チャートで2位、オフィシャル・シングル「TOP100」とビルボード「HOT100」でそれぞれ20位と33位を獲得し、主流のポップ市場で目覚ましい成果を収めた。再生回数1億回以上の映像を47本保有しているBLACKPINKは、YouTubeで絶大な影響力を見せつけている。公式YouTubeチャンネルの登録者数は、全世界の男女アーティストの中で最も多い9480万人以上であり、コンテンツの累計再生回数は367億回を突破した。彼女たちは2025年に完全体でのカムバックをはじめ、ワールドツアーでファンに会う予定だ。