OMSBが、最新シングル「Bro feat. JJJ」を9月25日(水)にリリースすることを発表した。関連記事: POP YOURSルポ、ポップカルチャーとしてのヒップホップが息づく場 2022年に3rdアルバム『ALONE』、2023年にHuge EP『喜哀』を発表し、彼らしいやり方で改めて存在感を示したOMSB。「Bro」と銘打たれた今作は、昨年JJJが発表した3rdアルバム『Maktub』にも収録されていた「心 feat. OMSB」でも2人のコンビネーションが発揮されていた、JJJをゲストに迎えたシングルとなっている。トラックプロデュースはOMSB本人によるもの。

また、10月25日(金)にはOMSBのワンマンライブ「KUROOVI24」がWWW Xにて開催決定、リリース同日9月25日(水)10時からチケットの一般発売が開始される予定。<リリース情報>OMSB「Bro feat. JJJ」2024年9月25日(水)リリースLabel:SUMMIT, Inc.Lyrics by JJJ, OMSBProduced by OMSBCuts by OMSBhttps://summit.lnk.to/SMMT237Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS ToritsudaiJJJ Vocal Recorded @ battledogg studioMastered by Matt Colton at Metropolis Studios, LondonCover Photo by cherry chill will.Designed by MA1LLA&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)℗© 2024 SUMMIT, Inc.<ライブ情報>ONE MAN LIVE 「KUROOVI'24」2024年10月25日(金)SHIBUYA WWW XOPEN:18:30 START:19:30ADV:\4500(tax in)※ドリンク代金別チケット https://w.pia.jp/t/omsb-t/9/25(水) 10:00〜 一般発売