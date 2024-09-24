¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÏËèÆü°ì½ï¡×É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½¬´·ÌÀ¤«¤¹
¡¡MC¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÏËèÆü°ì½ï¤ËÆþ¤ë¡×¤ÈË½Ïª¡£·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÉ×ÉØ¤Î½¬´·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Î½¬´·¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÏËèÆü°ì½ï¤ËÆþ¤ë¡×
¡¡9·î23Æü¡Ê·î¡ËÌë11»þ¤è¤êABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ºî¤ÎZÀ¤Âå¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÈÖÁÈ¤ÏÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤òÁ°¤ËÍÉ¤é¤°ZÀ¤Âå¤ä¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ê17ºÐ¡Á19ºÐ¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹Åù¿ÈÂç¤Ê¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¿ÆÍ§¤ÈÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éºÇ¹â¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ë2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¡ÊÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì2ÁÈ¤º¤Ä¡¢·×8Ì¾¤¬»²²Ã¡Ë¤ËÌ©Ãå¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¤é¤Öwith¤Õ¤ì¤ó¤É¡Ù¤òËè½µÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¥Æ¥£¡½¥ó¤ÎÎø°¦¡¦¤ª¶â¡¦Í§Ã£´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¡Èº£¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ÈÆ±À³¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÏËèÆü°ì½ï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÉ×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤Î½¬´·¤ò¸ì¤ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£¡Ö¤½¤ì¤·¤«°ì½ï¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤ÜÌµ¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò10Ê¬¤È¤«15Ê¬¤È¤«¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ã¤Æ»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¾Æ±À³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿¹¹áÀ¡¤Ï¡Ö¡ÊÈ¾Æ±À³¤ÎºÝ¡Ë¤±¤Ã¤³¤¦²È»ö¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èð÷¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¤½¤Î»þ¤Ï²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ò¡ËÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¡Ê²È»ö¤Ï¡Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÀèÀÞÈ¾¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²È»ö¤âÈ¾¡¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¡×¤Èð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£