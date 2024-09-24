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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年9月20日（金） 9:00 〜 2024年9月24日（火） 23:59まで「Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」を開催中。

現在、タブレット、オーディオプレーヤー、任天堂Switch、Chromebookに最適なSanDisk（サンディスク）の「SDSQUAC-1T50-GH3MA」やSP Silicon Power（シリコンパワー）の「SP001TBSTXDV3V20SP」など、人気のmicroSDカードがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年9月24日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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フルHDビデオの録画や視聴に最適なサンディスクのmicroSDカードが8％オフとお買い得！

【 サンディスク 正規品 】SanDisk microSD カード 1.5TB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-1T50-GH3MA 簡易デザインパッケージ10年間限定保証 24,016円 （8％オフ） Amazonで購入する PR PR

アクションカメラやドローンの撮影におすすめ！ サンディスクの「エクストリーム microSD UHS-I カード」が11％オフ

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD カード 512GB UHS-I U3 V30 書込最大130MB/s Full HD & 4K アクションカメラ Extreme SDSQXAV-512G-GH3MA 簡易デザインパッケージ 無期限保証 8,090円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD カード 256GB UHS-I U3 V30 書込最大130MB/s Full HD & 4K アクションカメラ Extreme SDSQXAV-256G-GH3MA 簡易デザインパッケージ 無期限保証 4,134.5円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

スマホで撮影した動画保存やNintendo Switchの容量拡張に。 シリコンパワーのmicroSDカード（1TB）がお得な価格で販売中！

SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 1TB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP001TBSTXDV3V20SP 11,280円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 128GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP128GBSTXDV3V20SP 1,116円 （44％オフ） Amazonで見る PR PR

4K動画もスムーズに転送可能。サムスンの128GBのmicroSDカードが11％オフとお買い得！

Samsung(サムスン) マイクロSDカード 128GB Nintendo Switch 動作確認済 最大転送速度 160MB/s 国内正規保証品 10年保証 UHS-I U3 V30 microSDXC EVO Plus MB-MC128SA-IT/EC 1,930円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung(サムスン) マイクロSDカード 512GB Nintendo Switch 動作確認済 最大転送速度 160MB/s 国内正規保証品 10年保証 UHS-I U3 V30 microSDXC EVO Plus MB-MC512SA-IT/EC 8,480円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

AndroidやWindows、スマートフォンなどの内蔵ストレージ拡張にぴったりなSEKCのmicroSDXCカードがお得に購入できるチャンス！

【Amazon.co.jp 限定】SEKC microSDXCカード 512GB A2 UHS-I(U3) V30 Class10対応 4K ULTRA HD対応 最大読出速度100MB/s SDアダプタ付 -SV30A2512 5,099円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp 限定】SEKC microSDXCカード 128GB A2 UHS-I(U3) V30 Class10対応 4K ULTRA HD対応 最大読出速度100MB/s SDアダプタ付 -SV30A2128 1,444円 （44％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp 限定】SEKC microSDXCカード 128GB A1 UHS-I(U3) V30 Class10対応 4K ULTRA HD対応 最大読出速度95MB/s SDアダプタ付 SV30A1128 1,359円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp 限定】SEKC microSDXCカード 128GB UHS-I V10 A1 Class10対応 最大読出速度90MB/s SDアダプタ付 SV10A1128 1,104円 （50％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞microSDのお得な商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」は、9月24日（火）23時59分まで開催中！

Source:「Amazon.co.jp」