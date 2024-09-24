ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９ｂｐと高水準、仏財政赤字への不透明感続く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９ｂｐと高水準、仏財政赤字への不透明感続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.191
フランス 2.977（+79）
イタリア 3.537（+135）
スペイン 2.985（+79）
オランダ 2.49（+30）
ギリシャ 3.179（+99）
ポルトガル 2.746（+56）
ベルギー 2.818（+63）
オーストリア 2.698（+51）
アイルランド 2.553（+36）
フィンランド 2.728（+54）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.191
フランス 2.977（+79）
イタリア 3.537（+135）
スペイン 2.985（+79）
オランダ 2.49（+30）
ギリシャ 3.179（+99）
ポルトガル 2.746（+56）
ベルギー 2.818（+63）
オーストリア 2.698（+51）
アイルランド 2.553（+36）
フィンランド 2.728（+54）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）