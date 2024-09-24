ユーロ圏　１０年債利回り格差 仏７９ｂｐと高水準、仏財政赤字への不透明感続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.191
フランス　　　2.977（+79）
イタリア　　　3.537（+135）
スペイン　　　2.985（+79）
オランダ　　　2.49（+30）
ギリシャ　　　3.179（+99）
ポルトガル　　　2.746（+56）
ベルギー　　　2.818（+63）
オーストリア　2.698（+51）
アイルランド　2.553（+36）
フィンランド　2.728（+54）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）